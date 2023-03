Philipp F. tötet sieben Menschen, als er een vergangenen Donnerstag im Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg um sich schießt. Vele anderen werden naar de Klinik Schwerverletzt gebracht. Het is niet de moeite waard om Leben onder te dompelen, rapporteer nu een Sprecher der Zeugen Jehovas.

Nach dem Amoklauf im Königreichsaal in Hamburg am vergangenen Donnerstag schweben einige der Verletzten noch onderdompelen in Lebensgefahr. Vier Schwerletzte liegen noch immer auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Eppendorf, die verslag deden van RTL. Een binnen 40 jaar kan inzwischen werken, en zo stabiel blijven. Allerdings konden man noch keine Entwarnung geben, sagt Michael Tsifidaris, Spreker van de Zeugen Jehovas. “Der een of de ander” kämpfe noch immer um sein Leben.

Michael Tsifidaris, voorzitter van de Zeugen Jehovas, sprak nach der Tatnacht mit Innenministerin Nancy Faeser. (Foto: foto alliantie/dpa)

Met seinen Schüssen im Gemeindehaus der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf tötete Philipp F. sieben Menschen – darunter ein unbornes Baby. Anschließend bracht der 35-jarige sich zelf. Rund drei Tage nach der schrecklichen Tat kommen die Ermittler beihrer Suche nach dem Motiv one Schritt weiter. So war F. für kurze Zeit sebst Mitglied der Zeugen Jehovas. “I’m Moment deutet all darauf hin, dass das Motiv in der Beziehung zwischen dieser Gemeinde und dem Täter as ehemaligen Mitglied begründet liegt”, zei Hamburgs Innenminister Andy Grote dem “Hamburger Abendblatt”.

Zwar sei F. “keine allzulange Zeit” Mitglied gewesen, sagte Tsifidaris im Spoelräch mit RTL. “Aber dessen ungeachtet cannte man ihn.” Bei der Gemeinde im Norden Hamburgs handvat es sich um een ​​kleine Zusammenkunft, gerade einmal 67 Mitglieder. “Jeder hat jetzt irgendein Familienmitglied lost, mindestens einen lieben Freund.” Der Gemeindesprecher concretes die paranormale Schäden, die Tat bei den Angehörigen der Opfer en anderen Gemeindemitgliedern hervorgerufen habe.

Online-Gottesdienst reicht bis in Klinik

Stop met de tijd die je aan het einde van je leven kiest. Dus heb een aanvraag ingediend bij een Gottesdienst stattgefunden, tot 1500 gasten, sondern auch einige der Verletzten aus der Klinik zugeschhaltet haben. “Das war sehr moving”, erzählt der Gemeindesprecher. Nicht nur die Gemeindemitglieder stehen den Verletzten bei, dus Tsifidaris. Er is contact met de kliniek over de traumatiserende angst.

Als je denkt dat iedereen van de Hamburger Polizei en de Ärzten, die “Großes, wenn nicht Übermenschliches” geistet haben, um noch Schlimmeres zu voorkomen, wie Tsifidaris betont. Auch ein “Runder Tisch” sei bereits einrichten, um über Unterstützungsleitungen der Hamburger Behörden zu sprechen. In de kommenden Tagen wolle die Gemeinde en de Gottesdienste eerste keer nach dem Amoklauf wieder vor Ort abhalten.

Deniz Celik, van de interne politieke sprecher der Hamburger Linken, gaf de Innensenator Grote derweil auf, zu klären, warum Philipp F. eine Waffenerlaubnis hatte. “Die graft scheiden van Frage ist, ob der Amoklauf hätte verhindert waren können”, zei Celik zu RTL. Dus als we kijken naar de online-recherche van de wereld, auf die kruden theorie en de verstoorde Weltbild von F. zu stoßen. Zusammen met een anonieme Hinweisgeber, der schon im januari auf een psychische Erkrankung des Täters scharnierwiesen hatte, sei dies Anlass genug gewesen, F. die Waffenerlaubnis z entziehen, meinte Celik.