VILNIUS – Die NATO-Verbündeten verhandeln immer noch darüber, wie sie der Forderung der Ukraine nach konkreten Fortschritten bei ihrem Beitrittsantrag nachkommen sollen, sagte der Generalsekretär des Bündnisses am Montag, während Diplomaten um einen Last-Minute-Kompromiss kämpften.

Während sich die NATO-Staats- und Regierungschefs auf ein Gipfeltreffen am Dienstag in Litauen vorbereiten, sagte Jens Stoltenberg, dass „Konsultationen im Gange seien“, er aber „zuversichtlich sei, dass sich alle Verbündeten auf eine sehr klare Botschaft einigen werden“.

Er übte auch Druck auf die Türkei aus, ihre Blockade gegen die Aufnahme Schwedens als Mitglied aufzuheben.

Während sich alle Verbündeten darüber einig sind, dass die Ukraine der NATO nicht beitreten kann, solange der Krieg mit Russland andauert, ist bei vielen Verbündeten die Bereitschaft größer, die Ukraine in den Schoß aufzunehmen, sobald die Feindseligkeiten beendet sind. Die USA und Deutschland haben sich jedoch davor geäußert, Kiew einen konkreten Weg zur Mitgliedschaft anzubieten.

„Auf diesem Gipfel ist es nicht an der Zeit, die Ukraine einzuladen und konkrete Schritte in Richtung einer Mitgliedschaft zu unternehmen. Auch unter den Verbündeten besteht darüber kein Konsens“, sagte ein hochrangiger deutscher Beamter und fügte hinzu: „Aus unserer Sicht sollte der Fokus darauf liegen, was der Ukraine jetzt ganz konkret hilft.“ … Dieses Signal wird sicherlich vom Gipfel kommen.“

In Vilnius wies Stoltenberg darauf hin, dass er ein dreiteiliges Paket für Kiew vorgeschlagen habe: Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte beim Übergang zu westlichen Standards, Einrichtung eines neuen Rates für Konsultationen mit Kiew und Beseitigung der Notwendigkeit eines sogenannten Membership Action Plan (MAP) für die Ukraine .

Früher am Tag erhöhte Kiew den öffentlichen Druck auf die NATO-Verbündeten, im Kommuniqué des Gipfels mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba eine klare Sprache zu bieten Sprichwort Es sei „der beste Moment, Klarheit über die Einladung an die Ukraine zur Mitgliedschaft zu schaffen“.

Kuleba zeigte sich jedoch erfreut über die Möglichkeit, das MAP aufzugeben, und sagte: „Ich begrüße diese lang erwartete Entscheidung, die unseren Weg zur NATO verkürzt.“

Der MAP-Prozess beinhaltet militärische und politische Reformen für angehende NATO-Mitglieder, und seine Entfernung wäre eine Geste gegenüber Kiew – obwohl von der Ukraine weiterhin erwartet wird, dass sie Reformen umsetzt.

Stoltenberg beharrte darauf, dass er glaubt, dass die Verbündeten eine sprachliche Landezone für die Ukraine finden werden.

„Es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen“, sagte der Generalsekretär und fügte jedoch hinzu, dass er sicher sei, dass die Verbündeten beim Gipfel diese Woche „Einigkeit und eine starke Botschaft zur Ukraine haben“ würden.

Der NATO-Chef ging auch auf das andere große politische Drama ein, das über dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs schwebt: die anhaltende Weigerung der Türkei, Schwedens Beitrittsantrag zu unterzeichnen.

Ankara hat den Beitrittsprozess Stockholms über ein Jahr lang aufgehalten, angeblich wegen Bedenken hinsichtlich kurdischer Gruppen in Schweden. Doch am Montag, vor seiner Abreise nach Vilnius, schien der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Einsatz zu erhöhen und verknüpfte die Fortschritte bei der schwedischen NATO-Bewerbung mit den Fortschritten bei den seit langem ins Stocken geratenen Bemühungen der Türkei, der EU beizutreten.

Der türkische Staatschef soll am Montagnachmittag in Vilnius mit Stoltenberg und dem schwedischen Premierminister Ulf Kristersson zusammentreffen, während die Verbündeten daran arbeiten, Ankara davon zu überzeugen, der schwedischen Mitgliedschaft zuzustimmen.

„Ich unterstütze Türkiyes Ambitionen, Mitglied der Europäischen Union zu werden“, sagte Stoltenberg, als er nach den Kommentaren des türkischen Staatschefs gefragt wurde.

„Gleichzeitig müssen wir bedenken, dass wir uns in Madrid auf eine spezifische Liste von Bedingungen geeinigt haben, die Schweden erfüllen muss, um Vollmitglied der Allianz zu sein“, sagte er, „und Schweden hat diese Bedingungen erfüllt.“

Hans von der Burchard trug zur Berichterstattung bei.