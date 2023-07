Noch in diesem Monat in Texas

Ausgestattet mit Kameras und Radartechnologie testet Volkswagen erstmals autonom fahrende Autos in der Öffentlichkeit. Noch in diesem Monat sollen die Fahrzeuge auf einigen Straßen in Texas unterwegs sein. Bis 2026 sollen sie dort regelmäßig auf den Markt kommen.

Volkswagen wird im Juli in Austin im US-Bundesstaat Texas erstmals autonom fahrende Autos auf öffentlichen Straßen testen. Wie Volkswagen mitteilte, wird das Testprogramm mit zwei Fahrzeugen beginnen und bis zum Ende des Jahres auf eine Flotte von zehn ID.-Buzz-Elektrotransportern erweitert. Das Programm soll in den nächsten drei Jahren auf einem größeren Gebiet in Austin ausgeweitet und schließlich in mindestens vier weiteren US-Städten umgesetzt werden. Bis 2026 sollen die autonom fahrenden Volkswagen in Austin regelmäßig auf dem Markt erhältlich sein.

Die Testfahrzeuge werden mit einer von VW und Mobileye entwickelten Technologie für autonomes Fahren ausgestattet sein, darunter Kameras, Radar- und Lidar-Technologie. In der Anfangsphase werden die Fahrzeuge von menschlichen Fahrern beaufsichtigt.

Pablo Di Si, Präsident und CEO der Volkswagen Group of America, bezeichnete den Start als wichtigen Meilenstein. „In Zukunft werden wir die steigende Nachfrage nach neuen Mobilitätsdiensten nutzen und mit unserem ikonischen ID Buzz ein wirklich fesselndes Produkt anbieten, um Transportdienste zu unterstützen, auf die sich amerikanische Verbraucher verlassen können“, erklärte er.

Austin wurde als Teststandort gewählt, weil die Stadt „für ihre Innovationsbereitschaft bekannt ist und ein günstiges Klima für die Erprobung autonomer Fahrzeuge bietet“, sagte Katrin Lohmann, Präsidentin der Volkswagen Group of America. Das Programm ist der erste Schritt im Rahmen einer globalen Strategie, Flotten autonomer Fahrzeuge „als umfassenden Service“ für andere Unternehmen anzubieten, erklärte VW. Pläne für eigene Ride-Sharing-Dienste gebe es nicht. Neben Volkswagen experimentieren andere Firmen wie die Alphabet-Tochter Waymo und die GM-Tochter Cruise mit autonomen Fahrzeugen in Austin.