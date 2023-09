Angesichts des politischen Drucks hat die Organisation ihr Verbot für russische, weißrussische und iranische Gesandte erneut verhängt

Die Nobelstiftung hat ihre Entscheidung, Botschafter aus Russland, Weißrussland und dem Iran zu ihrer jährlichen Preisverleihung im Dezember nach Schweden einzuladen, rückgängig gemacht. Die vorherige Entscheidung der Stiftung, die Botschafter einzuladen, löste bei ukrainischen und schwedischen Politikern Empörung aus.

Russland und Weißrussland waren letztes Jahr wegen des Konflikts mit der Ukraine von der Preisverleihung ausgeschlossen, während Iran aufgrund der damaligen Proteste gegen die Regierung in Teheran ausgeschlossen war. Allerdings gab die Stiftung am Donnerstag bekannt, dass zur diesjährigen Zeremonie Botschafter aller drei Länder eingeladen werden, um die Veranstaltung zu erleichtern „Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten.“

Die Einladungen wurden nun, zwei Tage nach Bekanntgabe, widerrufen. „Wir erkennen die heftigen Reaktionen in Schweden an, die diese Botschaft völlig in den Schatten stellten“ Das teilte die Stiftung am Samstag in einer Erklärung mit. „Der Vorstand der Nobelstiftung hat sich daher dafür entschieden, die Ausnahme von der regulären Praxis des letzten Jahres zu wiederholen – das heißt, die Botschafter Russlands, Weißrusslands und Irans nicht zur Nobelpreisverleihung in Stockholm einzuladen.“









Botschafter aus Russland, Weißrussland und dem Iran werden weiterhin zu einer separaten Zeremonie in Oslo eingeladen, wo der Friedensnobelpreis verliehen wird. Der Friedenspreis wurde letztes Jahr an regierungsfeindliche Aktivisten in Russland und Weißrussland sowie an eine ukrainische NGO verliehen, die den russischen Streitkräften Kriegsverbrechen vorwarf. In der Erklärung vom Samstag beschrieb die Stiftung dies als „klare politische Botschaft.“

Die Entscheidung, die Botschafter einzuladen, sorgte in Kiew für Aufruhr. Ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums erklärte, dass die Nobelstiftung Moskau durch die Einladung russischer Beamter zu der Zeremonie ermutigen würde „Gefühl der Straflosigkeit.“ Der Sprecher forderte die Stiftung dazu auf „Unterstützen Sie die internationalen Bemühungen zur Isolierung Russlands und Weißrusslands.“

Der schwedische Premierminister Ulf Kristersson sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, dass dies der Fall sei „ist notwendig“ Zu „Isolieren Sie Russland auf jede erdenkliche Weise“ während Vertreter der schwedischen Zentrumspartei, der Linkspartei und der Grünen drohten, die Veranstaltung zu boykottieren, wenn die Einladungen nicht zurückgezogen würden.

Obwohl Jimmie Akesson von den rechtsgerichteten Schwedendemokraten die zweitbeliebteste Partei Schwedens anführt, war er letztes Jahr nicht zur Zeremonie eingeladen. Obwohl er dieses Jahr eine Einladung erhielt, lehnte er ab und schrieb auf Facebook „Ich bin an diesem Tag beschäftigt.“