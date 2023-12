Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai roept de wereld op om de ‘gender-apartheid’ van de Taliban tegen vrouwen aan te pakken

JOHANNESBURG (AP) – Nobelprijswinnaar voor de Vrede Malala Yousafzai zei dinsdag dat de wereld de problemen moet erkennen en confronteren “gender-apartheid” tegen vrouwen en meisjes opgelegd door de Taliban sinds ze ruim twee jaar geleden de macht grepen in Afghanistan.

Ze drong er bij de internationale gemeenschap op aan om collectieve en dringende actie te ondernemen om een ​​einde te maken aan de ‘donkere dagen’ in Afghanistan. Yousafzai ontving in 2014 op 17-jarige leeftijd de vredesprijs voor haar strijd voor onderwijs voor meisjes in haar thuisland Pakistan. Zij is de jongste Nobelprijswinnaar.

Twee jaar eerder overleefde ze een moordaanslag van de Pakistaanse Taliban – een aparte militante groepering maar een bondgenoot van de Afghaanse Taliban – toen ze na schooltijd in een bus in het hoofd werd geschoten.

De 26-jarige activist sprak met The Associated Press na het houden van de jaarlijkse Nelson Mandela-lezing in Johannesburg op de 10e verjaardag van de dood van de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsleider en Nobelprijswinnaar.

Yousafzai is ook de jongste persoon die de lezing geeft, en treedt in de voetsporen van eerdere docenten, waaronder voormalig president Barack Obama, VN-secretaris-generaal António Guterres en filantroop en Microsoft-oprichter Bill Gates.

Ze droeg haar toespraak op aan Afghaanse vrouwen en meisjes, in de hoop de aandacht van de wereld opnieuw te vestigen op hun onderdrukking te midden van de oorlogen in Gaza en Oekraïne.

‘Er was een kogel in mijn hoofd nodig voordat de wereld mij kon steunen’, zei ze. “Wat is er nodig voordat de wereld de meisjes in Afghanistan steunt?”

Sinds hun overname de Taliban hebben onderwijs voor meisjes na de zesde klas verboden en legde strenge beperkingen op aan vrouwen, ontzegde hen het werk en de meeste openbare ruimtes en probeerde hun strikte interpretatie van de islamitische wet, of de sharia, ten uitvoer te leggen.

“Afghanistan heeft pas donkere dagen gekend nadat het in handen van de Taliban viel”, zei Yousafzai in het AP-interview. “Het is nu twee en een half jaar geleden en de meeste meisjes hebben de school niet meer gezien.”

Yousafzai deed een beroep op de Verenigde Naties om “de huidige staat van Afghanistan te erkennen als een gender-apartheid” en citeerde recente berichten over “vrouwen die worden vastgehouden, in gevangenissen worden gestopt, geslagen en zelfs tot gedwongen huwelijken worden gedwongen.”

“Twee en een half jaar is heel lang”, zei Yousafzai en voegde eraan toe dat het een vrouw haar toekomst zou kunnen kosten.

Yousafzai ook wel “hartverscheurend” genoemd Islamabads nieuwe beleid van krachtige deportaties van Afghanen die illegaal in Pakistan verblijven, en zeggen dat de deportatie van hen de levens van vrouwen en meisjes die gedwongen worden terug te keren in gevaar zou brengen.

Ze riep ook op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de regio Oorlog Israël-Hamas en hekelde dat “zoveel kinder- en vrouwenlevens verloren zijn gegaan” in het belegerde Gaza.

De oorlog – aangewakkerd door de ongekende aanval van de militante Hamas-groep op 7 oktober waarbij ongeveer 1.200 mensen omkwamen in Israël – heeft tot nu toe meer dan 15.890 mensen gedood in Gaza, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen, volgens het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid, dat geen onderscheid maakt tussen sterfgevallen onder burgers en strijders.

Yousafzai zei dat de wereld degenen aan beide kanten die het internationaal recht hebben geschonden en oorlogsmisdaden hebben gepleegd, ter verantwoording moeten roepen.

“We moeten ervoor zorgen dat we altijd aan de kant van de onschuldige mensen staan”, zei ze. “En we pleiten voor de bescherming ervan en we pleiten voor het stoppen van meer oorlogen en conflicten.”

Yousafzai prees de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar aan Iraanse vrouwenrechten- en pro-democratische activiste Narges Mohammadi, die nog steeds gevangen zit in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran. Mohammadi’s kinderen zullen zondag namens haar de Nobelprijs voor de medaille en het diploma in ontvangst nemen.

“Als we zien dat meer vrouwen worden gewaardeerd voor hun onvermoeibare inspanningen om gerechtigheid te brengen, om onderdrukking te bestrijden en om genderdiscriminatie te bestrijden, geeft dat ons hoop omdat je beseft dat je niet de enige bent”, zei Yousafzai.

Yousafzai begon haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en meisjes door op 11-jarige leeftijd blogs te schrijven en publiceren.

Ze had vandaag een oprechte boodschap voor jonge meisjes en spoorde hen aan hun stem te vinden.

‘Wacht niet tot iemand anders namens je spreekt,’ zei ze. “Je hebt de kracht om voor jezelf op te komen.”

___

Imray deed verslag vanuit Kaapstad, Zuid-Afrika.