Nobelpreis geht an Menschenrechtsaktivisten aus Russland, der Ukraine und Weißrussland

Bialiatski trat Mitte der 1980er Jahre als Anführer der Demokratiebewegung in Belarus auf und gründete 1996 eine Organisation, die sich zu einer robusten Menschenrechtsgruppe entwickelt hat, die gegen die Anwendung von Folter durch die Behörden gegen politische Gefangene protestiert. Der Aktivist wurde zweimal inhaftiert – von 2011 bis 2014 und erneut im Jahr 2020 – als die Regierungsbehörden versuchten, ihn in seinem Kampf für die Menschenrechte in Belarus zum Schweigen zu bringen.

Der Preis ging auch an Memorial, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zur größten Menschenrechtsorganisation in Russland herangewachsen ist. Sie dokumentiert und protestiert seit langem gegen politische Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen in Russland, von der stalinistischen Ära bis zum Tschetschenienkrieg. Die russische Regierung beschloss im Dezember 2021, Memorial und sein Dokumentationszentrum zwangsweise zu schließen, aber die Menschen hinter der Organisation hielten es auch nach der Schließung am Laufen.

Der dritte Empfänger des Nobelpreises ist das Center for Civil Liberties, eine ukrainische Menschenrechtsorganisation, die 2007 in Kiew gegründet wurde und sich für den Status des Landes als vollwertige Demokratie einsetzt und sich dafür einsetzt, dass die Ukraine dem Internationalen Strafgerichtshof angeschlossen wird. Die Organisation hat auch daran gearbeitet, Russlands Kriegsverbrechen zu dokumentieren, seit es im Februar in die Ukraine einmarschiert ist.

„Durch ihre beständigen Bemühungen zugunsten humanistischer Werte, Antimilitarismus und Rechtsprinzipien haben die diesjährigen Preisträger Alfred Nobels Vision von Frieden und Brüderlichkeit zwischen den Nationen wiederbelebt und geehrt – eine Vision, die in der heutigen Welt am dringendsten benötigt wird“, sagte das Komitee.