Laut NASCAR und seinem Team Legacy Motor Club wurde Fahrer Noah Gragson auf unbestimmte Zeit gesperrt und wird aufgrund seiner „Aktionen“ in den sozialen Medien nicht am Rennen der NASCAR Cup Series am Sonntag teilnehmen.

Ein in den sozialen Medien kursierender Screenshot soll zeigen, dass Gragsons Instagram-Konto ein Meme geliked hatte, das sich über George Floyd lustig machte, einen Schwarzen, der 2020 in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet wurde. Weder NASCAR noch Legacy Motor Club nannten den Grund für die Sperre und CNN hat den Beitrag nicht unabhängig überprüft.

Gragson entschuldigte sich in einem Beitrag auf Twitter am Samstag.

„Ich bin von mir selbst enttäuscht wegen meiner mangelnden Aufmerksamkeit und mangelnden Aktionen in den sozialen Medien“, sagte Gragson. „Ich verstehe den Ernst dieser Situation. Ich liebe und schätze jeden. Ich versuche, jeden gleich zu behandeln, egal wer er ist. Ich habe es schlicht und einfach vermasselt.“

Der Legacy Motor Club hat Gragson suspendiert auf unbestimmte Zeit und sagte in einer Erklärung am Samstag, dass seine Handlungen „Repräsentieren nicht die Werte unseres Teams.“ Gragson wird beim Cup Series-Rennen dieses Wochenendes in Michigan durch Fahrer Josh Berry ersetzt.

NASCAR „unterstützt“ die Federung vollständig von Gragson hieß es in einer Erklärung und fügte hinzu, dass seine Handlungen in den sozialen Medien bei der Verhängung der Sperre gegen „den Abschnitt zum Verhalten von Mitgliedern des NASCAR-Regelwerks 2023“ verstoßen hätten.

CNN hat sich für weitere Informationen an NASCAR gewandt.

Der 25-jährige Gragson, der sein erstes Jahr in der Cup-Serie absolviert, liegt nach Punkten auf Platz 33 und hat in dieser Saison keine Top-10-Platzierungen vorzuweisen.