„Wenn wir jemals wieder unsere besseren Engel finden wollen, müssen wir damit beginnen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, wie man besser widersprechen kann“, sagte Cox.

Aber es ist schwer, viel anderer Meinung zu sein oder überhaupt ein Gespräch zu führen, wenn niemand zuhört: Weniger als ein halbes Dutzend Gouverneure waren am Freitag, dem Schlusstag der Sitzung, noch bei seinen Ausführungen anwesend, und sie waren alle Demokraten.

Nachdem sie mehr als ein Jahrhundert lang die Gouverneure des Landes zusammengebracht hat, ist die NGA – lange Zeit eine Quelle von Ideen, ein Forum für bewährte Verfahren und eine Plattform für innovative Politikgestaltung – in großer Gefahr, Opfer der Silos zu werden, die fast alle anderen Elemente der amerikanischen Politik plagen.

Das sind die schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht ist: Wenn ein Gouverneur diesen Trend umkehren oder zumindest verlangsamen kann, dann ist es Cox.

„Eine überparteiliche Organisation in einer parteiischen Welt wird immer Probleme haben, daran besteht kein Zweifel“, gab der ernsthafte Utahaner in einem Interview zu, bevor er versprach, für das Treffen im nächsten Sommer weitere Republikaner zusammenzutrommeln. „Das nächste Mal werde ich sie auf jeden Fall überreden.“

Es wird nicht einfach sein.

Republikaner und Demokraten ziehen es zunehmend vor, in getrennten politischen Sphären zu existieren, anstatt miteinander zu debattieren, geschweige denn zu versuchen, einen Konsens zu finden.

Diese Sortierung findet im Fernsehen statt, wo Rechte und Linke ihre bevorzugten Kabelsender haben und gemeinsame Auftritte von Abgeordneten oder Kandidaten in Fernsehsendungen immer seltener werden; Es ist eine Lebensweise im Kongress, wo die Parteien getrennt zu Mittag essen und einen Großteil ihrer Freizeit damit verbringen, mit ihren Parteigenossen Geld zu sammeln. Und natürlich ist Spaltung die Muttermilch der Online-Politik, wo Algorithmen die Benutzer zu den verstärkenden Inhalten drängen, nach denen sie sich sehnen.

Dann ist da noch die Tatsache, dass eine unserer beiden politischen Parteien seit sieben Jahren im Griff eines Demagogen ist, der gleichzeitig von dieser Polarisierung profitiert und sie beschleunigt, während er gleichzeitig die Republikaner weiter von den Mainstream-Institutionen entfernt.

Trotz dieses Abstiegs blieb die NGA eine lebendige, wenn auch im Schatten stehende überparteiliche Institution. Ich kann mich an die Teilnahme an der Sommertagung der Gruppe im Jahr 2017 erinnern und eine starke Wahlbeteiligung der Gouverneure beider Parteien feststellen.

Zumindest für die Geschäftsführer war es eine traditionsreiche Vereinigung.

Abgesehen von den Möglichkeiten, voneinander zu lernen und oft auch ein bisschen zu wildern, boten die Treffen der Gruppe den Gouverneuren die Aufmerksamkeit der Medien, der Geschäftswelt und der Lobbyisten, die sie nicht so einfach nach Jefferson City oder Montpelier locken könnten. (Der frühere Gouverneur von Washington, Gary Locke, war begeistert, an den Treffen teilzunehmen, erzählte er den Leuten, weil er das späte wusste Washington Post Kolumnist David S. Broder wäre anwesend.)

Es gibt das jährliche Wintertreffen in Washington, D.C., immer verbunden mit einem Abendessen im Weißen Haus mit dem Präsidenten, und das lockerere und wechselnde Sommerkonklave. Insbesondere für neue Gouverneure oder solche mit wenig nationalem Profil waren diese Veranstaltungen ein Muss – eine Möglichkeit, ihren Staat, ihre Geschichte und sich selbst zu verkaufen.

Der Vorsitz der NGA bot noch mehr Sichtbarkeit und lockte ehrgeizige Gouverneure wie Lamar Alexander aus Tennessee, Bill Clinton aus Arkansas und Tim Pawlenty aus Minnesota dazu, die Kontrolle über die Gruppe zu übernehmen und ihr Profil vor künftigen Präsidentschaftskandidaturen zu stärken.

Die Gouverneure waren die Farmteams des Weißen Hauses, und die NGA verfügte über die Einberufungsbefugnis. Jeder Präsident von Jimmy Carter bis zu Barack Obama regierte einen Staat, mit Ausnahme von George HW Bush, der deren Bedeutung genug erkannte, um in seinem ersten Amtsjahr einen historischen Bildungsgipfel mit den Gouverneuren zu organisieren.

Bei den Treffen kam es gelegentlich zu parteiischer Auseinandersetzung, aber die bevorzugte Freizeitbeschäftigung der Gouverneure bestand darin, sich gegen Washington zu verbünden, wobei ihre Kritik stets Verweise darauf beinhaltete, dass sie im Gegensatz zum Kongress ihre Staatshaushalte ausgleichen mussten, und ebenso unvermeidliche Lobeshymnen auf die Bundesstaaten als Laboratorien der Demokratie (Hutspitze: Louis Brandeis).

Die Beteiligung der Republikaner hat jedoch langsam nachgelassen. Einige konservative Staaten wie Florida und Texas haben die Teilnahme an der Vereinigung überhaupt eingestellt, unabhängig von ihrem Gouverneur.

Dann, in den Trump-Jahren, hörten einige republikanische Gouverneure auf zu kommen oder schlossen sich während ihrer Anwesenheit ab, weil sie sich nicht den Fragen der Presse über die jüngsten Ausschreitungen des Präsidenten stellen wollten. (Die GOP-Führungskräfte hätten sich dieses Jahr keine großen Sorgen machen müssen – ich habe keinen anderen nationalen Journalisten gesehen, und außer C-SPAN gab es nur wenige Kameras.)

Seit 2018 gibt es in den Bundesstaaten einen Wandel, der dazu geführt hat, dass sowohl weniger republikanische Gouverneure als auch weniger republikanische Gouverneure von der Art übrig geblieben sind, die bewährte Vorgehensweisen diskutieren oder sich mit ihren demokratischen Amtskollegen ein Softeis oder einen Autoscooter auf der Promenade teilen möchten.

Republikaner aus den blauen Bundesstaaten wie Larry Hogan aus Maryland und Charlie Baker aus Massachusetts wurden durch Demokraten ersetzt, und viele violette Bundesstaaten haben Demokraten gewählt oder wiedergewählt.

In einigen Staaten, in denen neue Republikaner ihr Amt angetreten haben, scheinen Gouverneure wie Joe Lombardo aus Nevada nicht bereit zu sein, sich an der NGA zu beteiligen. Auf der Konferenz der Western Governors Association letzten Monat in Colorado sagte Lombardo den Leuten, dass er die NGA für eine demokratisch orientierte Gruppe halte, so eine mit dem Gespräch vertraute Quelle.

Ein Vertreter von Lombardo sagte, er sei aus Termingründen nicht zur NGA gekommen, aber er und andere republikanische Gouverneure hätten fast immer Zeit, an Veranstaltungen der Republican Governors Association teilzunehmen, die sich der Wahl der Gouverneure der Partei widmet.

Passend zu diesem polarisierten Moment ist es die RGA, die für die meisten GOP-Gouverneure zur bevorzugten Organisation geworden ist. Deshalb ist das Wintertreffen der Gouverneure in der Regel parteiübergreifend gut besucht: Zusätzlich zur Einladung des Weißen Hauses gibt es in Washington immer wieder begleitende Spendenaktionen, die für Spender und damit eine gute Beteiligung sorgen.

Nun muss aber klar sein: Naturkatastrophen hielten in diesem Jahr einige Gouverneure fern. Andere fanden die Lage an der Ostküste (ohne großen Flughafen in der Nähe) abschreckend, und auch bei einigen demokratischen Gouverneuren war ein Rückgang der Wahlbeteiligung zu verzeichnen, wenn auch nicht annähernd so stark wie bei den Republikanern.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, ein Demokrat, sagte mir, er glaube, einige Republikaner seien aus demselben Grund weggeblieben wie während der Trump-Regierung: „Ich glaube nicht, dass sie wollen, dass man sie nach dem ehemaligen Präsidenten fragt.“

Walz wies darauf hin, dass die beiden Gouverneure, die an der Konferenz teilnehmen würden, sich darüber keine Sorgen machen müssten: Cox habe seine Abneigung gegenüber Trump deutlich zum Ausdruck gebracht, und der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, unterstütze bereits den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

Aber was ich alarmierend fand, war das Gerede, das durch die Gänge des Hard Rock raste (das früher sein Taj Mahal war, um daran zu erinnern, dass man Trump nie ganz entkommen kann): Das Sommertreffen der NGA könnte zu Ende gehen, ersetzt durch nur regionale Treffen, die wahrscheinlich die Parteilichkeit der Region widerspiegeln würden. Das mag ein sichererer Raum sein, um es so auszudrücken, aber es käme einer Kapitulation gleich, einem Zugeständnis, dass selbst bei Gouverneuren die parteiische Kluft einfach zu tief ist, um eine nationale Organisation aufrechtzuerhalten.

Das klingt vielleicht alles nach so viel Nostalgie für eine vergangene Zeit. Dennoch unterscheiden sich viele der Gouverneure von ihren Kollegen im Kongress durch ihre Ernsthaftigkeit, ihre Führungsqualitäten angesichts der Krise und, ja, ihre Bereitschaft, Koalitionen über Parteigrenzen hinweg zu schmieden.

„Es ist eine der einzigartigeren Organisationen, in der Menschen auf der anderen Seite eine gemeinsame Basis finden können“, wie Phil Murphy, Gouverneur von New Jersey, der scheidende NGA-Vorsitzende, es ausdrückte.

Der Demokrat Murphy und der Republikaner Cox, die das letzte Jahr als stellvertretende Vorsitzende fungierten, lieferten ein Beispiel für die produktive Arbeit, die von der Gruppe geleistet werden kann, da sie und ihre Frauen einen Großteil ihrer Zeit gemeinsam damit verbrachten, die psychische Krise der Jugend im Land anzugehen.

Die dürftige Beteiligung hier könnte sich als bedrohlich erweisen, oder sie könnte durchaus zur „Disagree Better“-Initiative von Cox passen, der in den Tagen vor der Konferenz Gettysburg, Independence Hall und Valley Forge bereiste.

Er möchte seinen Vorsitz nutzen, um genau das anzusprechen, dem die NGA zum Opfer gefallen ist: die Polarisierung, die das Land spaltet. Cox sagt schnell, dass er nicht an einem weiteren Aufruf zur Höflichkeit interessiert sei – er möchte Debatten und sogar Auseinandersetzungen anregen, wenn diese substanziell sind und bedeutet, Menschen mit gegensätzlichen Ansichten aus ihren Silos herauszuholen.

Ja, er weiß, dass er diesen Vorstoß trotz des Gegenwinds eines Präsidentenjahrs unternehmen wird – darum geht es.

„Im Laufe des nächsten Jahres ist es mein Ziel, eine Gegenprogrammierung zur Wahl 24 zu entwickeln“, sagte mir Cox.

Cox, ein 48-jähriger Anwalt, der sich auf dem Weg zum Gouverneursposten im Jahr 2020 gegen den ehemaligen Gouverneur Jon Huntsman, ein Mitglied des Utah-Königshauses und einen konservativen ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses zur Wehr setzte, hat sich einer optimistischen, Mitte-Rechts-Politik verschrieben, die wenig Aktualität hat in der heutigen GOP.

Das hat ihn zu einer der interessantesten, wenn auch am wenigsten bekannten politischen Persönlichkeiten des Landes gemacht. Er schimpft nicht gegen Bud Light, er versucht, einen Konsens für eine neue Staatsflagge zu erzielen.

Cox‘ Ansatz hat bereits die Aufmerksamkeit der im letzten Jahr neu gewählten Liste der Gouverneure auf sich gezogen. Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, ein Demokrat, nannte ihn „einen der nachdenklichsten Gouverneure, an den ich mich regelmäßig wende, wenn es um neue Ideen und neue Ansätze geht.“

Es hilft, dass Cox sich aus dem Präsidentschaftskampf heraushält und nächstes Jahr eine Wiederwahl anstrebt.

Er ist sich nur allzu bewusst, dass das Rennen im Weißen Haus die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, und passenderweise war ein Großteil der politischen Presse, als er seine Freitagsrede hielt, auf ein Präsidentschaftskandidatenforum fixiert, das zur gleichen Zeit in Iowa stattfand.

Dennoch sagte Cox, er glaube, dass die Fokussierung auf Trump „uns auch eine Chance bietet, weil da draußen viele Leute suchen, nach irgendetwas suchen und fragen: ‚Gibt es da draußen noch etwas anderes?‘“

Sein Eröffnungsspiel: ein Esstischvideo mit seinem stellvertretenden NGA-Vorsitzenden, dem demokratischen Gouverneur von Colorado, Jared Polis, das verspricht, Tipps zu geben, wie man „Ihren MAGA-Onkel“ oder „Ihre aufgewachte Nichte“ konfrontieren kann. Cox und Polis wollen unbedingt zu einer Roadshow mit einem seltsamen Paar aufbrechen: dem ehemaligen Mormonenmissionar aus dem ländlichen Utah und dem schwulen Multimillionär aus Boulder. Abgesehen von PR-Taktiken möchten sie auch in die Depolarisierungsforschung einfließen, damit ihre Bemühungen „nicht nur gefühlskalt, sondern verhaltenswissenschaftlich motiviert“ sind, wie Cox es ausdrückte.

Er scheint nicht besonders besorgt über eine primäre Bedrohung von rechts im eigenen Land zu sein, aber andererseits ist er in einer einzigartigen Position, diese Bemühungen zu leiten, da er aus einem Staat stammt, der sowohl zuverlässig republikanisch ist als auch von Natur aus mit Beschwerdepolitik unzufrieden ist (Mormonen kennen das aus Sündenböcken und Verfolgung).

Dennoch konnte ich nicht anders, als Cox zu fragen, ob er jemals das Gefühl hatte, 20 Jahre zu spät geboren zu sein, ob er sich politisch eher in der Ära eines seiner Vorgänger als Gouverneur und eines anderen NGA-Vorsitzenden, der konsensorientierten Ära, zu Hause gefühlt hätte Michael Leavitt.

Ganz im Gegenteil, sagte er.

Die Polarisierung und das damit verbundene Risiko seien „die Herausforderung unserer Zeit“, sagte Cox.

Er erinnerte sich an seine jüngste Tour zu den historischen Stätten Pennsylvanias und berief sich auf George Washingtons Weitsicht.

„Der Schlüssel für uns ist derzeit, die Republik zusammenzuhalten“, sagte er mir. „Das ist das Zeug, vor dem er gewarnt hat: Fraktionen und Parteilichkeit.“

Er weiß, räumte er ein: „Es klingt wie eine Übertreibung. Aber ich denke wirklich, dass wir noch einmal von den 1850er Jahren reden und dass wir Staatsmänner und -frauen brauchen, die bereit sind, etwas anderes zu tun.“