Als uw bedrijf u ontslaat, kan uw werkgever u een ontslagvergoeding aanbieden, maar alleen als u ermee instemt zich aan een aantal beperkingen te houden.

Stil blijven is er vaak een van.

Maar de National Labour Relations Board heeft werkgevers er deze week op gewezen dat ze ontslagen werknemers niet langer het zwijgen kunnen opleggen op twee zeer specifieke manieren die volgens de board in strijd zijn met de rechten van werknemers onder secties 7 en 8(a)(1) van de National Labour Relations Board. Wet op de betrekkingen.

Werkgevers kunnen niet langer een algemeen geschreven vertrouwelijkheidsclausule opnemen die vereist dat u uw mond houdt over de voorwaarden van uw beëindigingsovereenkomst. En ze kunnen niet langer een algemeen geschreven niet-kleinerende clausule opnemen die u verbiedt om de voorwaarden van uw dienstverband met derden te bespreken.

“Een ontslagovereenkomst is onwettig als het een werknemer verhindert collega’s te helpen met problemen op de werkplek met betrekking tot hun werkgever, en om te communiceren met anderen, waaronder een vakbond, en het bestuur, over zijn dienstverband”, schreef het bestuur dinsdag in zijn besluit.

De uitspraak is een omkering van wat de NLRB-leden uit het Trump-tijdperk in een eerdere zaak hadden besloten als wettelijke beperkingen voor werknemers als voorwaarde voor het ontvangen van ontslag.

Met uitzondering van spoorwegen en luchtvaartmaatschappijen zijn Amerikaanse zakelijke werkgevers onderworpen aan het gezag van de NLRB.

Hoewel tegen de uitspraak van de arbeidsraad van deze week beroep kan worden aangetekend, is de uitspraak onmiddellijk van kracht. Dat betekent dat werkgevers hun ontslagovereenkomsten moeten herzien – en indien nodig herzien – om ervoor te zorgen dat ze geen al te brede taal bevatten die de rechten van werknemers zou beperken op de twee manieren die het bestuursbesluit aangeeft.

De beslissing van de raad van bestuur zal een beetje macht teruggeven aan werknemers, maar hoe het uitpakt valt nog te bezien.

“Bedrijven worden zeker gestimuleerd om hun vertrekkende werknemers het zwijgen op te leggen… (omdat het hen helpt om alle skeletten in de kast te houden”), vertelde arbeidsrechtadvocaat Alex Granovsky aan CNN via e-mail.

“Deze beslissing zet de deur open. Hoewel aan de ene kant zonlicht het beste medicijn is, en een grotere blootstelling zou moeten leiden tot betere bedrijven, zou deze beslissing ook de dynamiek van een ontslagonderhandeling kunnen veranderen.”

