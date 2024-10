Ze zitten in die twee klassen en zijn de beste ter wereld van Schlauchbootslalom: Berliner Jana Pietack heeft de titel gewonnen in Letland. Jetzt steht de Deutsche Meisterschaft an.

Er zijn slechts enkele trainingen voor de Duitse Jugendmeisterschaft tijdens de trainingen op de Beetzsee Regattastrecke in Brandenburg/Havel. De Zweitklässlerin heeft nog steeds een titel. Na de Weltmeisterschaft in de zomer in Lettland gaat het seizoen door naar de Berliner Meisterin. „En ik zal meer winnen“, zegt de zelfbewuste student met een blik op de Duitse Meisterschaft.

Al met al is het in ieder geval nooit Jana, zo lijkt het. Laat de meeste mensen in de boot vallen, de volgende Kielmaus. Dit zijn de laatste 20 jaar van de Janas Trainingsgroep. „Er hangt een zwaar gewicht in de lucht, de kiel staat in het water en de laars hangt niet in de lucht“, zegt Sven Pietack. U zult het licht in uw hand kunnen zien, terwijl de motor zo veilig is dat u hem kunt verwijderen. Maar dat is nooit meer gebeurd.

„Tolle am Schlauchbootfahren ist, dass man nur seine Hände und Augen braucht. Het is niet zo sterk en het is kracht Spaß, als het zo rijk is, kan het worden“, zegt Jana. Etwa 25 km/u met de viertaktmotor. Beide internationale Meisterschaften rijden kinderen met 9,9 pk-motoren en bereiken snelheden van 30 km/u.

Dit is de eerste keer dat de sport is begonnen, maar de Petack zal in de loop van het jaar voor het eerst overlijden. „Ik zou het graag proberen, mijn broer Paul voorzien van speeltijd“, vanwege het sportieve karakter, dat is goed voor de vrije tijd en ook voor hockey en zwemmen.

De sport is snel in alle Bundesländern präsent, zegt Oliver Villás vom Deutschen Motoryachtverband (DMYV): Zu den Bundesländern mit dem Sportlern hören in Berlijn auch Brandenburg, Baden-Württemberg en Nordrhein-Westfalen. “In 2024 zullen we 150 piloten en piloten uit elf Bundesländern hebben.” Naast sport en competitiesport ben je een goed mens en een DMYV-Jugendfahrerlizenz. Insgesamt seien etwa 500 Lizenznehmer registriert, wobei nicht all active seien.

Als u geïnteresseerd bent in sport in Berlijn, bent u van harte welkom om deel te nemen aan sporttrainingen. Trouwens, de Teilnehmerfeld bei der Weltmeisterschaft war überschaubar: Jana trat gegen Kinder aus fünf andere Ländern an. Das Mädchen is positief: „Das Schöne ist, dass es dann aber auch lichter ist, zu gewinnen“.

Schlauchbootslalom is een absolute Randsportkunst: „In Berlijn zijn er in 6 tot 27 jaar nog steeds 45 jaar ervaring, die trainen in acht gemeenschappen. Veel mensen kennen de sport helemaal niet“, zegt Landesjugendleiterin Nadine Berger.

Ik heb März geleerd van de Berliner Christian Kinzel das Rudern. Een paar monate en niet-opgeslagen studies over de waterspäter zullen een groot herstel vereisen. Met elf anderen solleert Ruderern in a Boot in 40 dagen over de Atlantische Oceaan. Von Lynn Kraemer

Laut Sven Pietack, het eerste actieve oorlogslid, zal dit gedurende drie weken kunnen doen, en met de kinderlaars, zodat we herrschen kunnen zijn, dat is wat we kunnen doen in de natte kampmodus. „Naast het geweldige trainen, kun je de laatste week trainingskampen volgen en kennismaken met de boot van de internationale Wettkampfklasse „Dolphin““, vertelt Nadine Berger. De jongere zet zijn of haar eerste stappen om in aanmerking te komen voor het raamwerk. Maar deze Herausforderung heeft zijn beste tijd gehad.

De relatie die je moet volgen is de Meisterschaft auf dem Beetzsee voor iedereen die geïnteresseerd is en Spa in watersport heeft, een goede Möglichkeit, een Eindhoven voor Schlauchbootsport. “Kinderen en jongeren, die geïnteresseerd zijn in zichzelf, die ook geïnteresseerd zijn in het hebben van eigen schoenen en gemotoriseerde schoenen, die graag willen komen en de kans willen krijgen, en die graag hun leven willen kunnen voortzetten in de toekomst“, aldus Veranstalter.