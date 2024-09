De twee principes van de NIS2-richtlijn van de EU houden verband met de externe aspecten van de onderliggende omgeving, waarbij een actueel onderzoek naar het marktonderzoekstechnisch overleg en de telecommunicatieaanbieders Plusnet worden opgericht. Befragt in juni 2024 IT-Leiter, Sicherheitsverantwortliche en Geschäftsführer von 200 Unternehmen en Organizationen ab 50 Mitarbeitenden aus de Sektoren, die der NIS2-Richtlinie unterliegen.

NIS2 vereist ruim 30.000 medewerkers in Duitsland, met een sterke focus op IT-beveiliging. Dit is een totaaloplossing: NIS2 vereist aanvullende informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISMS), technische maatregelen voor cybersecurity, veiligheid in het veiligheidssysteem, implementatie van veiligheidsplannen en risicomanagement, bedrijfscontinuïteitsmanagement, informatiebeveiliging en documentatie.





Overwegingen met meer dan 50 operaties in 18 sectoren zijn bijzonder belangrijk en belangrijk. Einrichtungen den Regelungen von NIS2 zijn unterworden.

Was schon gemacht ist – en was nicht

Lediglich 29 Prozent der Unternehmen gaben an, bereits alle ergorderlichen technische Sicherheitsmaßnahmen uhmgesetzt zu haben, weitere 32 Prozent teilweise. Wat je nodig hebt is de helft van de dataverwerking, backupsoftware, security information and event management (SIEM) en update- en patchbeheer van een centrale softwaremanagementtool, die als gevolg van NIS2-gebaseerde Angriffssimulaties zo min mogelijk gebruikt kan worden. Verpflichte Sicherheitschulungen gibt es nur bei 42 Prozent der Unternehmen. 22 Houd er rekening mee dat de betrokken mechanismen moeten worden onderkend, gerapporteerd en gerapporteerd en waarop gereageerd moet worden.

Dit betekent dat u zich bewust bewust bent van de aspecten van uw cybersecurity: driekwart van de problemen die u ervaart in de 12 maanden van uw ontwikkeling worden minder snel beïnvloed door uw IT-infrastructuur. U zult van deze ervaring kunnen genieten, omdat de Zahl der Angriffe aanwezig zal zijn in Zukunft. Er zullen dus altijd 38 Prozent der befragten Unternehmen die NIS2-Richtlinie für long überfällig zijn. Het onderzoek is gebaseerd op het downloaden en verwerken van persoonsgegevens.





Umsetzungsgrad der verschiedenen NIS2-Anforderungen (juni 2024, 200 befragte Unternehmen). (Afbeelding: TechConsult/Plusnet)

Sinds 17 oktober 2024 moet Duitsland de NIS-richtlijnen voor de EU overnemen om de cyberveiligheid in de nationale wetgeving te versterken. De actie van de „NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes“ is bereits vom Kabinett verabschiedet. In Kraft zullen we in 2025 voor het eerst leven, nadat de Bundesrat zal worden gehoord en de Bondsdag blij zal zijn.







