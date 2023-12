NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

De Tesla-Konkurrent NIO-hoed voor de Amerikaanse Börsenstart zou Zahlen presenteren.

Voor het Chinese Elektrotechniek NIO zit het eerste kwartaal van 2023 er binnenkort op. De teleurstelling van uw actie was -3.953 CNY, vanwege de negatieve effecten van de Tesla-concurrentie in de prestatievergelijking, en -3.499 CNY als de winst per aandeel in Büchern werd gehandhaafd. Deze schattingen van analisten zijn gebaseerd op het plezier van 2.628 CNY voor uw actie.

De besparingen bedragen 13.002 miljoen CNY of 19.006 miljoen CNY. Hier zoeken analisten naar een waarde van 19,374 miljoen CNY in Aussicht.



De NIO-actie wordt op de NYSE verhandeld tegen een prijs van 2,46 tegen een hogere prijs van 7,50 US-dollar.

Redaktion finanzen.net