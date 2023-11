Im Vorquartal erhielt das Unternehmen Auftrieb durch den Erfolg des „Super Mario Bros. Movie“ und die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Spiels „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ im Mai, was die Menschen dazu veranlasste, die Japaner zu kaufen Die Flaggschiff-Spielekonsole des Riesen, die Switch. Das scheint sich auch im Septemberquartal fortgesetzt zu haben.

Beflügelt davon hob Nintendo seine Prognosen für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Nettoumsatz für sein Geschäftsjahr, das im März 2024 endet, 1,58 Billionen Yen betragen wird, gegenüber einer vorherigen Prognose von 1,45 Billionen. Nintendo gab am Dienstag bekannt, dass der Nettogewinn 420 Milliarden Yen betragen wird, ein Anstieg gegenüber der vorherigen Prognose von 340 Milliarden Yen.

Die Anleger waren besorgt darüber, dass die Verkaufszahlen der mittlerweile über sechs Jahre alten Nintendo Switch ihren Höhepunkt erreicht haben. Viele haben das Unternehmen aufgefordert, eine neue Konsole herauszubringen. Die Ergebnisse von Nintendo unterstreichen jedoch, wie seine wiedererkennbaren Charaktere weiterhin den Umsatz der Switch ankurbeln können.

Der japanische Gaming-Riese gab an, im Zeitraum April bis September 6,84 Millionen Switch-Konsolen verkauft zu haben, was einem Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nintendo behielt seine Prognose für den Verkauf von 15 Millionen Switch-Konsolen im laufenden Geschäftsjahr bei.

Nintendo hat in den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres 19,5 Millionen Einheiten des Spiels „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ verkauft. „Mario Kart 8 Deluxe“, das 2017 für die Switch erschien, war Nintendos zweitbeliebtestes Spiel in diesem Zeitraum, was auch auf den Erfolg des Mario-Films zurückzuführen ist, der seit seiner Veröffentlichung im April mehr als 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielte . Der Film wurde in Zusammenarbeit mit den Universal Studios produziert.

Offenlegung: Comcast ist die Muttergesellschaft von NBCUniversal und CNBC.