Link-Figur aus Legend of Zelda mit Ladenpersonal im Nintendo Tokyo Store in Shibuya.

Nintendo gab am Mittwoch bekannt, dass es plant, einen Live-Action-Film über The Legend of Zelda, einen seiner beliebtesten Charaktere, zu entwickeln, da der Gaming-Gigant an den Erfolg des Mario-Films anknüpfen will.

Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Zelda, und Avi Arad, Vorsitzender von Arad Productions Inc., der bei einer Reihe erfolgreicher Marvel-Filme als Produzent tätig war, werden den Zelda-Film produzieren.

Nintendo möchte aus seinem starken Fundus an wiedererkennbaren Charakteren in Bereichen wie Filmen Kapital schlagen, in der Hoffnung, Benutzer zum Kauf seiner Spielekonsole Switch zu bewegen. Das japanische Unternehmen wurde wahrscheinlich durch den Erfolg von „The Super Mario Bros. Movie“ beflügelt, der seit seiner Veröffentlichung im April mehr als eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielte. Der Film wurde in Zusammenarbeit mit den Universal Studios produziert.