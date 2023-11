Nintendo dreht einen Realverfilmung von Zelda

Nintendos Vorstoß in die Filmwelt hört nicht so schnell auf: Das Unternehmen hat bestätigt, dass es an einer Live-Action-Adaption von arbeitet Die Legende von Zelda. Der Film wird von Wes Ball inszeniert, der vor allem für den Film bekannt ist Labyrinth Läufer Trilogie und die kommenden Königreich des Planeten der Affen. Zelda Der Schöpfer Shigeru Miyamoto wird als Produzent fungieren, ähnlich wie er es bei der diesjährigen Zeichentrickserie getan hat Super Mario Bros. Film. Er wird zusammen mit Avi Arad produzieren.

„Das ist Miyamoto. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Avi Arad-san, der viele Megahit-Filme produziert hat, am Live-Action-Film von The Legend of Zelda. Das sagte Miyamoto in einer auf X veröffentlichten Erklärung, früher Twitter. Wir werden jedoch möglicherweise eine Weile auf den Film warten; sagte Miyamoto„Es wird noch einige Zeit dauern, bis es fertig ist, aber ich hoffe, Sie freuen sich darauf, es zu sehen.“

Obwohl es nicht viele Details zum Film selbst gibt, sagt Nintendo, dass er von sich selbst und Sony gemeinsam finanziert wird, wobei Nintendo mehr als 50 Prozent der Rechnung übernimmt.

„Indem Nintendo selbst visuelle Inhalte für Nintendo IP produziert, schafft Nintendo neue Möglichkeiten, Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu der von Nintendo geschaffenen Welt der Unterhaltung zu verschaffen, und zwar auf andere Weise als über seine speziellen Spielekonsolen“, sagte das Unternehmen in einem Aussage über die Zelda Film. „Durch die intensive Einbindung in die Filmproduktion mit dem Ziel, allen durch Unterhaltung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wird Nintendo seine Bemühungen fortsetzen, einzigartige Unterhaltung zu produzieren und diese so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.“

Zuvor gab es Gerüchte, dass Nintendo an einer Realverfilmung arbeite Zelda Serie für Netflix, obwohl dieses Projekt nie zustande kam.

