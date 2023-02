De afgelopen jaren zijn videogames enorm doorgedrongen in de popcultuur. Iedereen lijkt een stuk te willen: de meest populaire franchises, zoals Halo, De laatste van onsEn League of Legends, hebben allemaal populaire tv-shows, terwijl Netflix probeert van gaming een pijler van zijn toekomst te maken. Er worden zoveel game-eigenschappen aangepast voor film en tv dat het moeilijk kan zijn om bij te houden. Ook Nintendo doet mee aan de actie. Nu de verkoop van Switch nog steeds goed gaat, heeft het bedrijf zojuist zijn tweede themaparkattractie geopend in Universal Studios Hollywood en zal binnenkort de eerste uitbrengen Super Mario Bros. animatiefilm. Voor het leiderschap van Nintendo was deze verschuiving naar breder entertainment een natuurlijke.

“Ik denk dat mensen Nintendo zien als een gamebedrijf”, legt Shinya Takahashi, senior managing executive officer van Nintendo, uit. “Maar we hebben onszelf altijd gezien als een entertainmentbedrijf.”

Het is natuurlijk niet geheel nieuw terrein. Nintendo heeft een veel verguisde live-actie uitgebracht Super Mario film in 1993, en die zijn er geweest Mario En Zelda animatieserie die volgde op de Mario-koorts van de jaren 90 voordat deze uitblies. Maar de recente projecten maken deel uit van een grotere push van Nintendo naar ruimtes buiten de console en handheld-games waar het bedrijf het meest bekend om staat. Het begon met Super Mario-rennen op mobiel en zijn sindsdien groter geworden met zowel de themaparken als de film.

Een van de grote verschuivingen deze keer voor Nintendo is dat het bedrijf veel meer betrokken is bij deze externe projecten. Mario met name maker Shigeru Miyamoto heeft in vrijwel alles de hand gehad, waar hij aan werkte Mario Renhet produceren van de animatiefilm en het helpen leiden van de oprichting van Super Nintendo World in zowel Osaka (waar het debuteerde) als Los Angeles.

Voor Miyamoto wijzen al deze projecten op een vergelijkbaar doel, hoe verschillend ze ook zijn. “Ik denk dat het het beoogde effect heeft van het introduceren en bieden van meer mogelijkheden en contactpunten voor mensen om met Mario om te gaan en Mario te leren kennen”, zegt hij over de themaparken. Takahashi zegt ondertussen dat het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het park. “In plaats van een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde doelgroep, omvat het iedereen, of ze Mario nu kennen van games of kinderen zijn die de games nog nooit eerder hebben gespeeld”, legt hij uit.

Een belangrijk onderdeel van het slagen van deze projecten was het vinden van de juiste partners. Voor de film werkt Nintendo samen met Illumination, de animatiestudio achter franchises als Verschrikkelijke Ikke En De Geheim leven van huisdieren – terwijl Universal Creative de themaparken bouwt. Volgens Takahashi kwam de samenwerking met Universal na vele discussies tot stand, waardoor hij zich realiseerde dat de twee bedrijven op één lijn zaten. “Toen we de creatie van dingen bespraken, of dat nu iets in de games is of een fysiek object dat in de echte wereld beweegt, kwam de filosofie waarmee beide teams het benaderden overeen”, legt hij uit. “Toen begrepen we dat we de juiste samenwerking hadden.”

Het hielp ook dat “er veel Nintendo-fans waren binnen het Universal Creative-team”, aldus Takahashi. “En omdat ze begrijpen waar we het over hebben, konden ze dat meenemen in het project.” (Het gevoel was wederzijds. Meer dan twee decennia geleden reisde Takahashi naar Universal Studios Hollywood om de Terug naar de toekomst rijden.)

Shinya Takahashi en Shigeru Miyamoto bij de opening van Super Nintendo World in Universal Studios Hollywood. Afbeelding: Araya Doheny / Getty Images voor Universal Studios Hollywood

De samenwerking is duidelijk bij een bezoek aan het park. Super Nintendo World is net zo gedetailleerd als alle andere attracties bij Universal en is grotendeels gescheiden van de rest van het park – je komt binnen via een warp-pijp – om een ​​extra onderdompelingslaag toe te voegen. De levensechte weergave van het Mushroom Kingdom omvat goomba’s en pokeys die langs de heuvels rond de attractie rennen, thwomps en piranha-planten die dreigend rondlopen, en vraagblokken die je kunt slaan (terwijl je een NFC-armband draagt) om munten te verzamelen.

Zelfs de badkamers passen, met een uitstraling (en geluid) waardoor ze aanvoelen als een onderwaterniveau van het origineel Super Mario Bros. Hetzelfde geldt voor het restaurant, Toadstool Cafe, waar je champignonsoep geserveerd kunt krijgen in een champignon, gevolgd door een vraagblok tiramisu, terwijl je luistert naar het gekrijs van Chef Toad. “Ik was opgewonden om aan dit project te werken omdat het zo’n meeslepende omgeving is”, zegt chef-kok Julia Thrash, een veteraan in de culinaire wereld van themaparken. “Het gaat niet alleen om het eten, het gaat erom hoe we het eten overal in verwerken.” (Om de onderdompeling vast te houden, verwees Thrash tijdens ons gesprek herhaaldelijk naar Toad – het fictieve hoofd van het restaurant dat je begroet als je binnenkomt – als een echt persoon.)

Als iemand die opgroeide en elk geheim probeerde te vinden in de NES-games en Super Mario World, was de aandacht voor detail in Super Nintendo World bijna surrealistisch. Het voelde echt alsof de 8-bits werelden waarin ik opgroeide tot leven kwamen. Een deel hiervan heeft te maken met het ontwerp van het park, dat allesomvattend is, waardoor je gemakkelijk vergeet dat de attracties van Jurassic World en Transformers net buiten zijn. Maar het gaat er ook om hoe authentiek alles is: de beweging van de wezens, de geluiden en muzikale aanwijzingen, en de details in het kasteel van Bowser — zoals een Bob-omb-fabriek waar je kunt zien hoe de iconische wezens worden gemaakt, of een bibliotheek vol paddestoelen. Koninkrijksoverlevering – waardoor u in de rij moet wachten, zodat u alles kunt zien dat de moeite waard is. De enige keer dat ik me uit de ervaring voelde getrokken, was toen de medewerkers applaudisseerden toen mijn kart na de rit terugreed in de laadruimte.

“Als je aan Nintendo denkt, denk je aan Mario. Hij is het middelpunt waar alles om draait.”

Dat soort allesomvattende ervaring wordt de standaard voor moderne themaparken, of het nu een galactische starcruiser is of de kleurrijke wereld van Pandora. Wat Super Nintendo World anders maakt – en intrinsiek Nintendo – is hoe speels het is. Hoewel er maar één hoofdrit is, neemt een intense augmented reality het over Mario Kart, zijn er allerlei minigames en attracties waarmee je munten kunt verdienen en een hoge score voor het online klassement kunt behalen. Er zijn geheimen om te ontdekken, zoals verborgen achtbit-personages die op de loer liggen in de muren, en er is zelfs een verhaal dat alles bij elkaar houdt. Om het op te nemen tegen Bowser Jr. (in wezen de eindbaas van het park) om een ​​gestolen munt te bevrijden, moet je eerst drie sleutels verzamelen door uitdagingen te voltooien, zodat je zijn kerker kunt ontgrendelen met je polsbandje.

Voorlopig staat het park volledig in het teken van Mario and the Mushroom Kingdom. Maar de kans is groot dat dit in de toekomst zal veranderen; er is al een Donkey Kong-themagebied in aanbouw in Osaka. Dat is een deel van de reden waarom het Super Nintendo World heet. Volgens Takahashi, terwijl andere eigenschappen zijn overwogen, zoals Splatoon, was het gewoon het meest logisch om met Mario te beginnen. “Als je aan Nintendo denkt, denk je aan Mario”, zegt hij. “Hij is het steunpunt waar alles om draait.” Hij voegt eraan toe dat “de reden dat we ons op Mario hebben gericht, is dat we wilden zien hoe authentiek en realistisch we die wereld tot leven konden brengen, dus daarom hebben we ons op dit moment op één IP gefocust.”

Een piranhaplant bij Super Nintendo World. Afbeelding: NBCUniversal

Nu Nintendo zijn tweede park heeft geopend (er zijn ook geplande versies voor Florida en Singapore), zegt Takahashi dat de ervaring echt duidelijk heeft gemaakt hoe algemeen bekend Mario is. “We begrepen dat Mario geliefd was bij gamefans”, zegt hij. “Maar het hebben van het park heeft ons echt geholpen te begrijpen dat Mario ook geliefd is bij mensen die geen gamers zijn.” Voor Miyamoto was het bijzonder verhelderend om te zien hoe een publiek dat niet zo bekend is met de videogames, geniet van het park. “Er zijn eigenlijk heel veel mensen die weten wie Mario is, maar het spel nooit of niet hebben gespeeld Echt weten wie Mario is’, zegt hij.

Het is niet duidelijk waar Nintendo vanaf hier naartoe gaat. Takahashi zegt dat sommige van de nieuwere franchises van Nintendo, zoals Splatoon of Armen, vormen een belangrijk onderdeel van de uitbreiding naar nieuwe media, maar er zijn op dit moment geen aangekondigde plannen voor. Miyamoto is ondertussen geïnteresseerd in het verkennen van het concept van interactiviteit op nieuwe manieren. Hij is vooral geïntrigeerd door het idee om door te gaan met het samenvoegen van technologie en entertainment, net zoals hij heeft gedaan met Super Nintendo World. “Om op dat kruispunt te kunnen zijn, is echt iets waar ik me heel gelukkig en enthousiast over voel”, zegt hij.

Hoewel Nintendo nauw verbonden is met videogames, is het duidelijk dat ze verre van de enige prioriteit van het bedrijf zijn. Je kunt al fan van Mario zijn zonder een controller aan te raken; er zijn zoveel manieren om met de kleine man om te gaan, of het nu een game op je telefoon is of een echte attractie die is ontworpen om je onder te dompelen in het Mushroom Kingdom. Voor Miyamoto is elk van deze net zo belangrijk als een traditionele Super Mario uitgave. Hoe je het personage ontdekt, is minder cruciaal dan het feit dat je hem überhaupt hebt ontdekt.