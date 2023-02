Dat heeft Nintendo bevestigd De rand dat het niet aanwezig zal zijn op de E3 2023.

“We benaderen onze betrokkenheid bij elk evenement van geval tot geval en overwegen altijd verschillende manieren om met onze fans in contact te komen”, aldus het bedrijf in een verklaring. “Aangezien de E3-show van dit jaar niet in onze plannen paste, hebben we besloten om niet deel te nemen. We zijn en blijven echter een groot voorstander van ESA en E3.”

“Hoewel Nintendo niet zal exposeren op E3 ​​2023, worden we gestimuleerd door de interesse in hoe ReedPop’s Remastered E3 eruit zal zien”, zei Lance Festerman, president van E3-organisator ReedPop, in een verklaring. “We kijken ernaar uit om binnenkort nieuws te delen over onze exposanten en alle spannende dingen die plaatsvinden.”

Vorige week bevestigde de Festerman dat De rand dat de show “op volle kracht vooruit” was, ondanks opmerkingen van de CEO van Ubisoft die suggereerden dat dit misschien niet zo was. Ubisoft heeft dit deze week bevestigd GamesIndustry.biz dat hij aanwezig zou zijn bij het evenement.

Maar dat is niet het enige grote game-evenement van de maand: Geoff Keighley’s Summer Game Fest komt ook terug en vindt plaats op 8 juni. Microsoft heeft gezegd dat het deze zomer een showcase zal houden in Los Angeles, hoewel het niet specifiek heeft bevestigd dat het deel zal uitmaken van E3. We hebben Nintendo gevraagd of het een of andere showcase plant ondanks dat het zelf niet op de E3 aanwezig is.