Wie waren de Schlager-sterren Nino de Angelo en Jenice? We zingen immers samen het nummer „Will you want me to be with you“ tijdens de „Giovanni Zarrella Show“ op zaterdag (21 september) en je zult wilde optredens hebben met de Schlager-Stars.

Deze zullen belangrijk zijn voor de intieme uitvoering van beide. Op het podium zijn er kussen en achter het podium zijn ze op hun handen. Tijdens zijn toespraak over “t-online” zei Nino de Angelo: “Sie sieht megamäßig aus. Alle meine Freunde beneiden mich“, duidelijk als onbegrijpelijk die Fronten bezüglich seines Liebebens.

Nino de Angelo is blij met signaalgever Simone

Het contact met Jenice is een kwestie van praten met de manager van de situatie – en een goede vriendschap met de zangers, evenals het beheer van de situatie. Signaal Herz hoorde alles wat signaalgever Freundin Simone was.

Sinds vier jaar is Angelo “helemaal in feestelijke handen”, aldus de Schlagerstar. Diese sei voor „die Liebe meines Lebens.“

Er zal wel weer een einde komen, maar na vier echtscheidingen zullen we „duurzaamheid en eeuwig plezier in de mens“ moeten hebben waar we mee te maken zullen krijgen. Een mens die zo opgewonden is, wie ik ben, en niet een wahnsinniger en mijn herumschraubt. Dat is het juiste om te doen voor één enkele ervaring.”

Auch heiraten wollen sie noch. De tijd tussen de twee is belangrijk voor de zanger om een ​​debat te voeren, als er geen schulden zijn. „Mijn Frau muss keinen Mann mit Deutsch heiraten“, zei over de 60-Jährige deutlich. De schuldenlast is na de volgende melding: Seine Schuldenfreiheit is het einde van de jaren erreichen, dus Nino de Angelo.

De gevolgen voor de gezondheid van de zanger, waarna de longziekte COPD werd vastgesteld. “Ik was blij dat ik een controle kreeg en in topvorm was. “Mijn longziekte COPD is vol vreugde, zodat mijn gezondheid gezond en langdurig is”, zegt de Schlager-Star.