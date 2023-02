In een oogopslag Beoordeling van de expert Voordelen Zo snel als de naam belooft

Dual-cooking-functie is een echte game-wisselaar

Moeilijk om iets te bedenken dat je er niet in kunt koken Nadelen Groot apparaat dat veel ruimte op het aanrecht in beslag neemt

Zware deksel vergrendelt niet in geopende stand

Met 1760 W is hij niet zo zuinig als kleinere heteluchtfriteuses Ons oordeel De Speedi vervangt al je andere aanrechtkooktoestellen – en je oven. Het is de meest veelzijdige multicooker die we hebben getest. Maar het vereist een grote plek op je aanrecht en het kost meer om te gebruiken dan een kleinere heteluchtfriteuse.

Koken op een aanrecht heeft een revolutie teweeggebracht door de snelheid en het gemak van de heteluchtfriteuse. Maar er is één ding dat een conventionele heteluchtfriteuse niet kan – en dat is meer dan één gerecht tegelijk bereiden. Het betekent dat je altijd je toevlucht zult nemen tot een kookplaat of magnetron voor je bijgerecht.

Tenzij je investeert in een Ninja Speedi. De nieuwste multicooker van Ninja – nu het op twee na grootste merk voor kleine apparaten ter wereld, en een van de meest vertrouwde – kan twee verschillende gerechten bereiden, met twee verschillende bereidingsmethoden, tegelijkertijd. Over 15 minuten plat.

Het is een tien-in-één-fornuis dat kan stomen, luchtfrituren, stomen, stomen, grillen, luchtfrituren, bakken/braden, dehydrateren, dichtschroeien/sauteren, slowcooken en Speedi-maaltijden maken – wat we verderop in dit artikel zullen uitleggen beoordeling.

Ontwerp en uitstraling

Grote voetafdruk op het aanrecht

Enorme 6QT/5,7 liter inhoud

Eenvoudige, intuïtieve bediening

Het valt niet te ontkennen dat de Speedi een grijze en zilveren aanrechtmonoliet is. Er is ook geen zicht omheen.

Het is een enorme bijna kubus van industrieel ogend metaal dat met 31 x 33 x 35 cm de grootte van een magnetron benadert. Het ziet eruit als iets dat je zou gebruiken om tandwielen uit plaatstaal te snijden.

De Speedi mag dan enorm zijn (en dat is hij ook), maar elk aspect ervan is van hoge kwaliteit en voelt robuust aan.

Het heeft een scharnierend deksel dat in geopende toestand naar boven zwaait tot een hoek van 90°. Omdat het deksel het verwarmingselement bevat, is het zwaar, en we zouden het heel graag zien als het voor de veiligheid op zijn plaats wordt vergrendeld. Hij voelt veilig aan in zijn open stand en we hadden nooit het gevoel dat hij dicht zou slaan op onze handen – maar als je kinderen in de buurt hebt als je aan het koken bent, wil je er zeker van zijn dat ze er niet bij kunnen.

Het handvat van het Speedi-deksel is verzonken in het deksel zelf. Voor gebruiksgemak zouden we graag een groter handvat zien – iets dat gemakkelijk vast te pakken is en moeilijk om je grip op te verliezen als je handen nat zijn. Een handvat van een panini-pers zou ideaal zijn.

Maar de buitenkant van de Speedi voelt altijd koel aan, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat u het handvat of het deksel aanraakt wanneer deze in gebruik is.

Emma Rowley / Gieterij

Ondanks zijn formaat is er genoeg ruimte onder standaard keukenkasten om het deksel van de Speedi te openen. Niet dat je het daar wilt gebruiken. Idealiter plaats je hem onder je afzuigkap als hij aan staat – tenminste als hij in de stoommodus staat, tenzij je wilt dat de kasten erboven druipen van het condens.

De Speedi mag dan enorm zijn (en dat is hij ook), maar elk aspect ervan is van hoge kwaliteit en voelt robuust aan

Maar gezien zijn gewicht – de Speedi is 6,5 kg/ 14,3 lbs – wil je hem niet ver verplaatsen. Het kan onmogelijk op een plank of in een bovenkast worden opgeborgen.

In de Speedi bevindt zich een uitneembare diepe bakplaat met een enorme inhoud van 6QT/5,7 liter. Dit betekent dat er comfortabel een maaltijd voor vier personen kan worden bereid.

Emma Rowley / Gieterij

Er is ook een luchtfrituurinzet die aan de onderkant kan worden gebruikt als groentelade, zodat hete lucht rond het voedsel kan circuleren, of hogerop, als plank, om dubbeldeks koken mogelijk te maken. Maar daar komen we nog op terug.

De kookpan en het rek hebben een hoogwaardige antiaanbaklaag waardoor ze gemakkelijk schoon te vegen zijn, maar ze zijn ook allebei vaatwasmachinebestendig, dus afwassen met de hand is niet nodig.

De Speedi is eenvoudig en intuïtief in gebruik. Op het deksel van het apparaat zit een tuimelschakelaar waarmee je kunt kiezen tussen droog- of stoomkoken. Stel het in op één manier en op het bedieningspaneel kun je kiezen uit grillen, luchtfrituren, bakken/braden, dehydrateren, dichtschroeien/sauteren of slowcooken.

Zet hem andersom en je kunt stomen, stomen, luchtfrituren en Speedi-maaltijden bereiden (de dubbeldekker-kookfunctie).

Emma Rowley / Gieterij

Ook op het bedieningspaneel bevinden zich omhoog en omlaag toetsen voor temperatuur en kooktijd, die te zien zijn op het digitale display.

Emma Rowley / Gieterij

Verder is er alleen een aan/uit-knop en een start/stop-knop. Het kan niet eenvoudiger of intuïtiever in gebruik.

Er is één ding om rekening mee te houden bij een multicooker van dit formaat en dat is wattage. Een van de redenen om in de eerste plaats een heteluchtfriteuse te gebruiken, is dat deze u geld bespaart op uw elektriciteitsrekening omdat hij sneller, kleiner en efficiënter is dan een oven.

Maar de Speedi is een apparaat van 1760 W. Op mijn huidige elektriciteitstarief zou het me 63p per uur kosten om te rennen, wat niet goedkoop is.

Met de Speedi kun je echter in slechts 15 minuten een volledige maaltijd (koolhydraten, groenten en eiwitten) bereiden, wat me een veel smakelijkere 16 pence zou kosten. Dat maakt het misschien wel een van de goedkoopste manieren om een ​​hele maaltijd te bereiden.

Toch zul je merken dat sommige dingen die je gewend bent geraakt om goedkoop te koken in een kleinere heteluchtfriteuse, zoals gebakken aardappelen, misschien niet zo zuinig zijn in de Speedi.

Prestatie

Stoom en air fry tegelijkertijd

In totaal tien functies

Inclusief receptenboekje

Om eerlijk te zijn, toen ik de Speedi voor het eerst uit de doos haalde, was het geen liefde op het eerste gezicht. Ik vond zijn kolossale aanwezigheid en industriële uitstraling een beetje onaangenaam. Het zou iets heel speciaals moeten doen om een ​​plekje op mijn niet zo ruime aanrecht te rechtvaardigen.

Toen ben ik het gaan gebruiken. Als ik nu zou moeten kiezen tussen mijn oven en de Speedi, nou, laten we zeggen dat ik een handig nieuw keukenkastje onder mijn kookplaat zou hebben.

Het is zo snel en handig in gebruik en dankzij het grote formaat kun je bijna alles doen wat je kunt in een oven in de Speedi, inclusief het braden van een braadstuk of een hele kip, of het bakken van een cake, hoewel ik het niet heb getest laatste nog.

Het feit dat je kunt sauteren, dan stomen of langzaam koken, betekent dat je uien en knoflook kunt bruinen voor een gerecht en vervolgens je recept in dezelfde pan kunt voortzetten. Ik heb geprobeerd te sauteren in andere multicookers en was niet onder de indruk. Maar in de Speedi is het net zo makkelijk als koken in een pan.

Dankzij de stoomkookfuncties kun je tegelijkertijd stomen en in de lucht bakken (hoewel dat onmogelijk klinkt) en het geeft eten een winnende combinatie van sappig en knapperig.

Als ik zou moeten kiezen tussen mijn oven en de Speedi, nou ja, laten we zeggen dat ik een handig nieuw keukenkastje onder mijn kookplaat zou hebben

Dan is er de Speedi-maaltijden-instelling, waarmee je in dubbeldekkerstijl kunt koken, een rijst-, graan- of pastagerecht met groenten eronder kunt stomen en je proteïne erbovenop kunt bakken.

De eerste keer dat ik het testte, bereidde ik Spanakorizo, een Grieks gerecht met spinazie en rijst, eronder en plakte er wat Quorn-filets op. Ik zette het op Speedi-maaltijden, en de tijd op 15 minuten en de temperatuur op 175°C en vergat het prompt. Er is een eerste voorbereidingsfase, waarin het apparaat voldoende stoom opbouwt om te koken, en dan gaat het aan de slag.

Het piepte om me te waarschuwen voor het einde van de kookcyclus en daar was het – een hele maaltijd, perfect gekookt in 15 minuten zonder te hoeven roeren of schudden, en klaar om te eten.

Emma Rowley / Gieterij

Daarna heb ik geëxperimenteerd met Speedi-maaltijden en ontdekte dat je twee aparte gerechten in de onderste helft kunt bereiden als je ovenvaste schaaltjes gebruikt, zodat je een volledig Engels ontbijt kunt maken, of twee aparte groentegerechten met je vlees of vis. Het enige probleem dat ik ontdekte met deze meer experimentele toepassingen, is dat het moeilijk is om het bovendek te verplaatsen wanneer het vol zit met voedsel om te controleren wat eronder zit of om een ​​gerecht te roeren.

Voor het geval je inspiratie nodig hebt en om je te helpen bij dit soort koken, wordt de Speedi geleverd met een receptenboekje dat je laat zien hoe je een basis + groente + eiwit Speedi-maaltijd samenstelt en vervolgens uitgebreide kookinstructies geeft voor verschillende opties, waaronder kabeljauwfilets met gekruide quinoa of honing-mosterd geglaceerde karbonades met colcannon puree. Maar de formule is toepasbaar op alle soorten maaltijden.

Ik heb al eerder multicookers gebruikt, maar ik heb ze altijd een beetje een karwei gevonden. Er is altijd een beperking die moet worden overwonnen en je neemt uiteindelijk je toevlucht tot een pan om een ​​deel van de maaltijd te koken. Dat betekent dat je na verloop van tijd terugvalt in je oude manier van koken terwijl de multicooker ongebruikt in een kast belandt.

Maar ik heb de Speedi gebruikt, van alles, van geroosterde groenten tot soepen tot langzaam gegaarde stoofschotels tot volledige maaltijden, en het is echt onmisbaar geworden.

Prijs en beschikbaarheid

De Speedi is op het moment van schrijven algemeen verkrijgbaar in de VS en het VK voor respectievelijk $ 199,99 en £ 249,99. In de VS kun je het kopen bij onder meer Amazon, Best Buy en Target. Momenteel is er weinig variatie in prijzen. In het VK is het verkrijgbaar bij Argos, Very, Currys en meer. Nogmaals, de prijzen zijn allemaal erg vergelijkbaar.

Qua prijs is het natuurlijk een stuk duurder dan een gewone airfryer. Als u denkt dat dit beter past bij uw kookbehoeften, bekijk dan ons overzicht van de beste heteluchtfriteuses die we hebben getest. Maar het zit in dezelfde prijsklasse als de meeste multicookers van hoge kwaliteit en we kunnen geen betere multicooker-optie bedenken.

Uitspraak

Het is gemakkelijk om een ​​aanrechtapparaat te kopen met de bedoeling je kookgewoonten aan te passen, maar het werkt nooit. In plaats daarvan doneer je het zes maanden later en betaal je de kosten. Als je gaat investeren, moet het iets zijn dat veelzijdig en flexibel genoeg is om te passen bij de manier waarop je nu kookt. We denken dat de Speedi bij de rekening past.

Het is een groot apparaat, het is een redelijke initiële investering en het is niet de goedkoopste multicooker om te gebruiken – maar ondanks die factoren vinden we het nog steeds meer dan de moeite waard.