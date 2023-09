Nachdem Nikon neun Jahre lang gelegentlich dem Einhorn mit Retro-Kamera und modernen Funktionen hinterhergejagt ist, hat es vielleicht endlich die richtige Formel gefunden.

Der japanische Kamerahersteller kündigt die Nikon ZF an, eine moderne spiegellose Kamera mit ziemlich hohen Spezifikationen – wie einem 24,5-Megapixel-Vollformatsensor, 299-Punkt-Tracking-Autofokus mit Motiverkennung, Bildstabilisierung im Gehäuse und zwei Kartensteckplätzen ( eine Art) – in einem Gehäuse, das genau wie einer der analogen Vorfahren der Kamera aussieht. Nikon hat diesen Tanz vielleicht schon einmal mit seiner unbedeutenden ZFC und der längst vergessenen Df DSLR gemacht, aber es korrigiert seine Hauptfehler bei diesen Kameras, indem es der ZF einen Vollformatsensor und einen konkurrenzfähigen Preis von 1.999,95 US-Dollar gibt, wenn sie Mitte Oktober auf den Markt kommt.

Während die Df einer alten Nikon FM2- oder FE2-Filmkamera sehr ähnlich sieht, verfügt sie über den gleichen Expeed 7-Prozessor wie die High-End-Kameras Z8 und Z9 von Nikon sowie einen Großteil ihrer Ausstattung. Der ZF verfügt über eine fünfachsige Bildstabilisierung im Gehäuse, von der Nikon behauptet, sie sei gut für acht Korrekturstopps, 3D-Tracking-Autofokus, 4K-10-Bit-H.265-Video mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde beschnitten oder 30 Bildern pro Sekunde in voller Breite, ein artikulierendes 3,2 -Zoll-Touchscreen und Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Was die ZF jedoch am meisten von der Z8 und Z9 unterscheidet, ist ihr Vintage-Look mit klassischen Zifferblättern, einem speziellen Schalter für den Schwarzweißmodus und einem hörbaren mechanischen Verschluss mit KACHUNK-Sound (die Z8 und Z9 verwenden ausschließlich elektronische Verschlüsse).

Nikon wird das ZF für einen Aufpreis von 100 US-Dollar direkt in sechs fantastisch aussehenden Farboptionen verkaufen, während alle anderen US-Händler nur Schwarz auf Schwarz erhalten. Bild: Nikon

Es sind das Aussehen, die Geräusche und die Haptik, die dem ZF seinen größten Charme verleihen, wie meine Kollegin Becca Farsace in ihrer allzu kurzen praktischen Zeit im Video oben erleben durfte.

Die ZF scheint sich in erster Linie an Fotografen zu richten, die die Kameras von einst vergöttern, sich aber die neueste Technik und Funktionen wünschen, um eine höhere Bildqualität zu erzielen, als sie mit Filmen möglich ist. Es ist im Grunde Nikons bisher beste Antwort auf Fujifilm (das sein Die ZF ist nicht annähernd so eine Hardcore-Kamera wie die reine Schwarzweiß-Kamera Leica M11 Monochrom, da ihr monochromatischer Modus lediglich ein Softwarefilter und nicht Teil des Hardware-Designs des Sensors ist, aber sie versucht sich an der auf Vibrationen basierenden Welt von Leica mit seinem Aussehen und seiner Magnesiumlegierungskonstruktion.

Die Fassade beginnt ein wenig zu bröckeln, wenn man ein Nikkor-Z-Objektiv darauf setzt, das nicht an den Vintage-Look erinnert. Es gibt nur zwei „SE“-Objektive im Old-School-Stil in Nikons Sortiment, ein 28 mm f/2,8 und ein 40 mm f/2, daher werden die meisten aktuellen Nikon-Objektive Ihr Steve McCurry-Cosplay ein wenig ruinieren. Man kann echtes Vintage-Glas am ZF montieren, aber das stellt einen umständlichen Adapter in den Weg. Apropos umständlich: Es ist zwar großartig, dass ZF zwei Kartensteckplätze unterstützt, aber es handelt sich um ein SD- und microSD-Tandem – was einfach irgendwie seltsam ist, selbst wenn ich das nehmen würde, was ich bekommen kann.