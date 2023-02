Nikki Haley wird voraussichtlich am 15. Februar die Präsidentschaftskandidatur in Charleston ankündigen

CNN

Die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, wird laut einer mit ihren Plänen vertrauten Person voraussichtlich am 15. Februar in Charleston bekannt geben, dass sie für das Präsidentenamt kandidiert.

Haley wäre die erste Republikanerin, die in diesem Jahr in das Präsidentschaftsrennen 2024 einsteigt und nur dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegenübersteht, der sein Angebot im vergangenen Jahr als ihre Konkurrenz aus den Toren lanciert hat.

Laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, wird sie voraussichtlich in den kommenden Tagen eine Einladung an ihre Unterstützer senden, um das besondere Ereignis anzukündigen. Die genauen Details ihres Starts müssen noch bekannt gegeben werden. Eine Quelle sagte, sie glaubten, sie könne öffentlich signalisieren, dass die Ankündigung in den kommenden Tagen mit einem Video kommt, aber diese Möglichkeit ist nicht in Stein gemeißelt.

Ein Sprecher von Haley nannte nicht sofort Details zu den Plänen.

The Post and Courier berichtete als erstes über das Datum und den Ort der erwarteten Ankündigung, und die Washington Post berichtete als erste über Details von Haleys Vorbereitungen.

„Seit sie das Büro des Gouverneurs für die Vereinten Nationen verlassen hat, gab es in South Carolina immer das Gefühl, dass Nikki sich auf einen viel größeren Start vorbereiten würde“, sagte Dave Wilson, der Präsident des christlichen gemeinnützigen Palmetto Family Council, gegenüber CNN. „Jetzt befinden wir uns in einem präsidialen Countdown-Fenster. Alle sollten sich besser anschnallen.“

Haley gab während eines Interviews Anfang dieses Jahres ihre bisher deutlichsten Hinweise darauf, dass sie plant, die republikanische Präsidentschaftsnominierung anzustreben.

„Wenn Sie sich eine Präsidentschaftskandidatur ansehen, sehen Sie sich zwei Dinge an: Sie schauen sich zuerst an, ob die aktuelle Situation zu einer neuen Führung drängt? Die zweite Frage lautet: Bin ich die Person, die dieser neue Anführer sein könnte?“ sagte sie Fox News.

„Ja, wir müssen eine neue Richtung einschlagen“, sagte Haley. „Und kann ich dieser Anführer sein? Ja, ich denke, ich kann dieser Anführer sein.“

Haley, die in der Trump-Administration als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen diente, rief Trump kürzlich ebenfalls an, um ihm mitzuteilen, dass sie erwäge, ihre Kampagne zu starten, sagte die ehemalige Präsidentin am Wochenende gegenüber Reportern.

„Sie rief mich an und sagte, sie würde es gerne in Betracht ziehen, und ich sagte: ‚Du solltest es tun’“, erinnerte sich Trump an das Gespräch.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.