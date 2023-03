Raad Bluffs, Iowa

CNN

—



De Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley roept op tot het wijzigen van de pensioenleeftijd voor Amerikanen die momenteel in de twintig zijn en het beperken van de sociale zekerheid en Medicare-uitkeringen voor rijkere Amerikanen. President Donald Trump.

“Wat je zou doen, is dat voor degenen van in de twintig die in het systeem komen, we de pensioenleeftijd zouden veranderen zodat deze overeenkomt met de levensverwachting”, zei Haley donderdag op Fox News.

Toen ze werd gevraagd voor welke specifieke nieuwe pensioenleeftijd ze steunt, zei de voormalige gouverneur van South Carolina: “Het zijn de nieuwe die binnenkomen. Het zijn degenen van in de twintig die binnenkomen. Je komt naar hen toe en je zegt, het spel is veranderd. Dat gaan we helemaal anders doen.”

Haley had voor het eerst voorgesteld om de pensioengerechtigde leeftijd voor “jongeren” woensdag te wijzigen in een gemeentehuis in Iowa, waarbij hij verschillende wijzigingen in de programma’s voor rechten uiteenzette. Haley’s campagne reageerde echter niet toen CNN vroeg wat ze als pensioenleeftijd zou instellen.

Terwijl ze opriep tot veranderingen om de programma’s te redden waarvan ze beweerde dat ze failliet gingen, zei Haley dat oudere Amerikanen geen bezuinigingen op hun uitkeringen zouden moeten zien.

“Het is onrealistisch om te zeggen dat je rechten niet gaat aanraken. Het punt is dat je het niet hoeft aan te raken voor senioren en iedereen die bijna met pensioen gaat. Je hebt het over de nieuwe generatie, zoals mijn kinderen die eraan komen,’ zei Haley donderdag.

Haley’s opmerkingen komen wanneer president Joe Biden Republikeinen aanvalt omdat ze willen snijden in de sociale zekerheid en Medicare, en Trump Republikeinen onder druk zet om de programma’s te steunen. Trump bracht onlangs een video uit waarin hij zei dat Republikeinen nooit zouden moeten stemmen om “een cent” op die programma’s te besparen, ook al bevatten de begrotingsvoorstellen van zijn regering bezuinigingen op dergelijke sociale programma’s.

Tijdens de Conservative Political Action Conference afgelopen weekend noemde Trump geen mederepublikeinen, maar beweerde dat sommige leden van zijn partij “de minimumleeftijd voor sociale zekerheid willen verhogen tot 70, 75 of zelfs 80 in sommige gevallen” en “uit zijn op verlaag Medicare tot een niveau dat het niet langer herkenbaar zal zijn.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, een potentiële rivaal voor de GOP 2024-nominatie, heeft onlangs afstand genomen van zijn eerdere steun voor het privatiseren van de sociale zekerheid en het verhogen van de pensioenleeftijd. Voormalig vice-president Mike Pence vertelde vorige maand aan CNBC dat sociale zekerheid en Medicare “op tafel” moeten liggen bij het omgaan met de Amerikaanse staatsschuld, terwijl Haley eerder heeft gezegd dat “we de rechten moeten aanpakken” voor toekomstige begunstigden.

Haley riep woensdag ook op tot uitbreiding van pakketten voor Medicare Advantage-plannen, die worden beheerd door particuliere zorgverzekeraars, om de concurrentie te vergroten.

De voormalige gouverneur van South Carolina bekritiseerde een nieuw voorstel dat deel zal uitmaken van de begroting van Biden voor 2024 en dat een belangrijk Medicare-trustfonds zou versterken door belastingen te heffen op degenen die meer dan $ 400.000 per jaar verdienen en door Medicare toe te staan ​​te onderhandelen over prijzen voor nog meer medicijnen . Het voorstel zal naar verwachting tegen een muur aanlopen in het door de Republikeinen gecontroleerde Huis.

“Joe Biden zegt nu in feite dat de enige manier om met rechten om te gaan, is door belastingen te heffen. Het maakt hem niet uit dat het over vijf of tien jaar op is, hij zal er niet meer zijn, ‘zei Haley.

Dit verhaal is donderdag bijgewerkt met aanvullende informatie.

Kate Sullivan rapporteerde vanuit Washington, DC, en Jeff Zeleny rapporteerde vanuit Iowa.