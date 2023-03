De Bella Twins gaan een nieuw tijdperk in

Nikki Bella En Brie Bella kondigde op 13 maart aan dat ze officieel afscheid nemen van de WWE en hun artiestennamen laten vallen. Vanaf nu zal de 39-jarige E! reality-sterren zullen hun geboortenamen gebruiken, Nikki García En Brie García– of de nieuw geslagen Garcia Twins – zoals het duo onthulde op hun SiriusXM-podcast De Nikki en Brie-show.

“Toen ons contract met WWE op de proppen kwam,” legde Nikki uit in de aflevering van 13 maart, “wisten we allemaal dat we gewoon dit nieuwe hoofdstuk moesten ingaan.”

Brie nam even de tijd om haar worstelring-persoonlijkheid te eren. “Ik wil Brie Bella bedanken – Brie Bella, het personage, de naam, alles wat ik de afgelopen 16, 17 jaar ben geweest”, merkte ze op. “Ik ben zo opgewonden om dat hoofdstuk over Brie Bella af te sluiten, dat boek aan de kant te leggen en een nieuw hoofdstuk te openen – en te zien wat Brie Garcia nu gaat doen.”