2345 GMT – Japanische Aktien könnten fallen, da die Besorgnis über die Eskalation des Nahostkonflikts wächst. Nikkei-Futures sind am SGX um 1,2 % auf 30650 gefallen. Israelische Soldaten drangen am Sonntag tief in den dicht besiedelten Gazastreifen vor. USD/JPY liegt bei 149,75, verglichen mit 150,09 zum Börsenschluss am Freitag in Tokio. Die Anleger konzentrieren sich auf die jüngsten Entwicklungen im Krieg zwischen Hamas und Israel und deren Auswirkungen auf Rohölpreise und Anleiherenditen. Auch die Unternehmensgewinne stehen im Fokus. Der Nikkei Stock Average stieg am Freitag um 1,3 % auf 30991,69. (kosaku.narioka@wsj.com)