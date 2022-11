Nike versucht immer noch, NFTs mit .Swoosh zu verwirklichen

Nike hat nicht zu viele Details darüber angeboten, was genau zu erwarten ist, schlägt jedoch vor, dass Sie eines Tages in der Lage sein werden, seine Vermögenswerte als tragbare Gegenstände in digitalen Spielen und „anderen immersiven Erfahrungen“ zu verwenden. Obwohl Anmeldungen für die Plattform am 18. November möglich sind, erwarten Sie nicht, tatsächlich etwas zu kaufen: Die erste digitale Sammlung von .Swoosh erscheint erst im nächsten Januar. Sobald dies geschieht, sagt Nike, dass es Entwicklern ermöglichen wird, „an einer Community-Herausforderung teilzunehmen, um die Gelegenheit zu gewinnen, gemeinsam mit Nike ein virtuelles Produkt zu entwickeln“ und eine Lizenzgebühr für alle Verkäufe zu verdienen.