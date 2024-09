Der Sportartikelhersteller Nike bekommt einen neuen Chef, der dem Konzern bereits vertraut ist. Wie das Unternehmen mitteilte, kehrt der frühere Marketingexperte Elliott Hill aus dem Ruhestand zu Nike zurück und soll am 14. Oktober die Führung übernehmen. Hill war 32 Jahre lang für Nike tätig und hatte Führungspositionen in Europa und Nordamerika inne.

Nike teilte zudem mit, dass der derzeitige CEO John Donahoe noch bis Ende Januar als Berater an Bord bleiben werde, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Der Aktienkurs sprang nach der Ankündigung um rund zehn Prozent nach oben.

Nike hatte Donahoe, der zuvor die Handelsplattform eBay geleitet hatte, Anfang 2020 zum CEO ernannt. Mit seiner Erfahrung in der Tech-Branche hoffte man, das Unternehmen modernisieren zu können. Zu seiner Strategie gehörte es, den Direktvertrieb stärker in den Vordergrund zu rücken. Dies führte allerdings dazu, dass die Regalfläche in den Geschäften, die Nike aufgab, teilweise mit Produkten der Konkurrenz gefüllt wurde.

Konkurrenz durch neue Marken auf dem US-Markt

Nach einem Anstieg der Corona-Pandemie Verkäufe Im Mai des vergangenen Geschäftsjahres stagnierte der Umsatz bei knapp 51,4 Milliarden Dollar.

Vor allem auf dem US-Markt kämpft Nike mit der Konkurrenz neuer Marken wie Hoka und On. Auch mit Retro-Modellen wie „Samba“ und „Gazelle“, mit denen der Erzrivale Adidas Für das Problem der Trennung zwischen Skandal-Rapper und Designer „Ye“ (Kanye West) hat Nike noch immer keine Lösung. Nike durchläuft derzeit ein von Donahoe angestoßenes Kostensenkungsprogramm. Beobachter gehen davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis Nike die Nachfrage wiederbeleben kann – schlicht, weil Innovationen und neue Produktlinien Zeit brauchen.

Mehr zum Thema Z+ (Abonnementinhalte); „Nike: Die Form folgt der Bewegung“ :

Die Kraft steckt im Schuh

Z+ (Abonnementinhalte); Adidas :

„Das Nike-Logo ist ein ausgestreckter Mittelfinger“

Z+ (Abonnementinhalte); DFB-Ausrüster :

Mit Leib und Seele



Im März löste der Sportartikelhersteller Adidas nach über 70 Jahren als neuen Ausrüster der deutschen Fußball-Nationalmannschaften ab. Das sorgte bundesweit für Aufsehen, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck kritisierte damals den „mangelnden Standortpatriotismus“.