Stuvenborn. Meer kilometers in de Dämmerung und dazu eine Reihe von Aufgaben: verschillende brandweerteams konden hun waarde bewijzen, zowel als groepsleden. Am legendären Nachtmarsch der Freiwilligen Feuerwehr Stuvenborn was vergangen Wochenende 350 Einsatzkräfte beteiligt. Zahlreiche Zuschauer zette het evenement voort.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

37 Teams met hun eigen team volgen elkaar snel op en hebben een startpunt op hun plaats. Het zijn leden van de Strijdkrachten uit het District Segeberg, ook uit Kiel en Lübeck, uit acht Jugendfeuerwehren, van het Politiebureau tot de Rettungsdienstkooperation Schleswig-Holstein.

Op het Hof Humburg in Stuvenborn kan de einsatzkräfte van Abend bis in de nacht zijn herausforderungen zu meistern. Op 15-jarige leeftijd was de jeugd al blij. Een nachtmars met een route van 7,5 kilometer en acht kilometer.

Op acht kilometer zandstenen kades en stapeltorens

Entlang der Laufstrecke standen Kommunikation en Teamarbeit in Vordergrund, dazu Ausdauer, Geschicklichkeit en Kraft – een moglichste vale Punkte zu erzielen. Bovendien moeten ze de röische Zahlen van het team in het Dezimalsystem voltooien, met met water gevulde C-Schlauch durch einen Slalom, Reifen staplen, Sandsacke werfen of einen Löschangriff after Dienstvorschrift aufbauen en meer.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Alle activiteiten zijn op dit moment opgelost. „De mensen van de wereld moeten voorbereid worden en met hen meegebracht worden door de Bollerwagen, vanwege de ondersteuning van de motivatie om hen te vervoeren,“ vat Patrick Juschka, spreker van de Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg, samen.

Zowel de Jugendfeuerwehren gingen naar Wehr Kisdorf als Sieger vom Platz. De belegering van de soldaten volgde ’s nachts – hier kun je de Duitse strijdkrachten tijdens de oorlog en de nieuwe Wanderpokal met je huis zien. Gefeiert wurde am Sonntag bis in de Morgenstunden. Wehrführer Martin Schiffmann bedankte elke partner voor zijn langetermijnplanning en organisatie voor zijn 350 Teilnehmer laut Verband ausgezahlt habe.

De traditionele traditie zal het hele jaar door worden voortgezet. De Fortsetzung des Nachtmarsches steht deshalb schon fest: 2026 treten wieder een Reihe von Teams an. De Feuerwehr Stuvenborn zal onverwijld op de hoogte worden gesteld.