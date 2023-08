Der nigerianische Senat empfahl Präsident Bola Tinubu am Samstag, zunächst andere Optionen als die Anwendung von Gewalt in Niger zu prüfen, da am Sonntag eine Frist ablaufen sollte, die ein westafrikanischer Block unter der Führung von Abuja den Putschisten für die Rücknahme ihrer Aktionen gesetzt hatte.

Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) gab den Putschisten in Niger bis Sonntag Zeit, um den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder einzusetzen. Am späten Freitag erklärten die Verteidigungsminister der Union, sie hätten sich auf einen Plan für eine Militäraktion gegen die nigerianische Junta geeinigt.

Dennoch ist es seit Freitag ruhiger um die Gruppe, und einige fragen sich, ob eine militärische Intervention tatsächlich wahrscheinlich ist, sollte die nominelle Frist ablaufen.

In Abuja wurde Tinubu unterdessen von seinen eigenen Gesetzgebern zur Zurückhaltung aufgefordert.

Was hat der nigerianische Senat gesagt?

Senatspräsident Godswill Akpabio sagte am Samstag vor Journalisten, das Repräsentantenhaus habe den kürzlich gewählten Präsidenten Tinubu, der auch Vorsitzender der ECOWAS ist, aufgefordert, den Block zu ermutigen, die politischen und diplomatischen Optionen zu stärken.

Gemäß der nigerianischen Verfassung muss der Einsatz von Streitkräften für Kampfeinsätze außerhalb der Grenzen vom Senat genehmigt werden, es sei denn, der Präsident erachtet die nationale Sicherheit als „unmittelbare Bedrohung oder Gefahr“.

Der Rat von Senatoren in den nördlichen Bundesstaaten Nigerias empfahl insbesondere, alle anderen Optionen auszuschöpfen, bevor man ein Eingreifen anstrebt.

„Die Folgen werden Verluste unter den unschuldigen Bürgern sein, die ihren täglichen Geschäften nachgehen“, sagte Suleiman Kawu Sumaila, Sprecher des Northern Senators Forum, kurz nach dem ECOWAS-Ultimatum.

Von den nördlichen Bundesstaaten teilen sich sieben die etwa 1.500 Kilometer (900 Meilen) lange Grenze mit Niger.

Hoffnungen auf die Wiedereinsetzung von Bazoum

Mit dem Ultimatum der ECOWAS soll gegen Militärputsche vorgegangen werden. Die Machtübernahme des nigerianischen Militärs ist eine von mehreren, die es in der Region seit 2020 gegeben hat.

Die nigerianische Militärjunta unter der Führung von General Abdourahamane Tchiani warnte, sie werde auf jede mögliche militärische Intervention reagieren. Die Nachbarn Mali und Burkina Faso, die beide seit den jüngsten Putschversuchen unter der Herrschaft der Junta stehen, sagten, sie würden Niger auch gegen jede Intervention der ECOWAS unterstützen.

Bazoums Premierminister Ouhoumoudou Mahamadou blieb jedoch hinsichtlich der Wiedereinsetzung der Zivilregierung optimistisch.

Nigers Premierminister Ouhoumoudou Mahamadou bleibt hinsichtlich der Wiedereinsetzung Bazoums optimistisch Bild: PNDS Tarayya Partei

„Wir sind immer noch hoffnungsvoll“, sagte Mahamadou der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir gehen davon aus, dass Präsident Bazoum freigelassen und wieder eingesetzt wird und dass alle Institutionen, die angeblich aufgelöst wurden, vollständig wiederhergestellt werden.“

Möglichkeit einer Fristverlängerung?

Unterdessen sagte der Analyst Oluwole Ojewale, Programmkoordinator für Zentralafrika am Institut für Sicherheitsstudien in Dakar, gegenüber der DW, er erwarte eine Verlängerung der ECOWAS-Frist.

„Ich stelle mir eine Situation vor, in der es vielleicht noch ein paar Tage Spielraum gibt, und wenn sie dann in diesen Ländern ausreichend gesetzgeberische Unterstützung sicherstellen, wird es zu einer Invasion kommen“, sagte Ojewale.

Ojewale sagte dennoch, dass die Erfolgsaussichten der ECOWAS hoch seien, wenn sie mit ihren Interventionsplänen fortfahren, selbst wenn Burkina Faso und Mali versuchen würden, ihre Versprechen, Niger zu unterstützen, einzulösen.

Nigeria wird von verschiedenen inneren Sicherheitsproblemen geplagt, darunter einem Aufstand im Nordosten Bild: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

Nigerias Militär ist das größte in Westafrika. Seine 223.000 Soldaten sind 22-mal so viele wie die 10.000 Soldaten Nigers und viermal so viele wie Burkina Faso, Mali, Guinea und Niger zusammen, wie aus Zahlen von Open Media der Weltbank hervorgeht.

Allerdings wird das westafrikanische Land von inneren Sicherheitsproblemen geplagt. Neben den Aufstandsgruppen im Nordosten kämpft Nigeria auch gegen organisierte Verbrecherbanden im Zentrum und Nordwesten sowie gegen separatistische Gruppen im Südosten.

rmt/msh (AFP, AP, Reuters)