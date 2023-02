Nigeria verzögert Pläne, seine Banknoten nach chaotischen Szenen an Geldautomaten zu ersetzen

Abuja, Nigeria

CNN

—



Nigeria war am Mittwoch gezwungen, Pläne zum Ersetzen seiner Banknoten durch eine neu gestaltete Währung nach chaotischen Szenen an Geldautomaten zu verschieben, als Millionen von Menschen darum kämpften, das neue Bargeld in die Hände zu bekommen.

Die alten Banknoten des Landes sollten ab dem 11. Februar kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr sein, aber der Oberste Gerichtshof des Landes setzte diese Frist aus, weil die Banken nicht in der Lage waren, genug von der neuen Naira auszuzahlen.

Nigerianer gewesen sein seit Ende letzten Monats Stunden in langen Schlangen an Geldautomaten verbringen, nachdem sie die alten Banknoten vor einer anfänglichen Frist am 31. Januar eingezahlt hatten. Aber sie konnten nicht genug von den neuen Versionen abheben, um ihre täglichen Ausgaben zu decken.

Dieser Mangel hat bei Millionen von Nigerianern, insbesondere bei denen, die in der auf Bargeld basierenden informellen Wirtschaft arbeiten, und bei Bürgern, die in ländlichen Gebieten leben, zu hitzigen Gemütern und unsagbarer Not geführt.

Nigerianer sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, Lebensmittel und öffentliche Verkehrsmittel zu bezahlen, da Anbieter elektronische Zahlungen ablehnen. Der Druck auf die Bankeninfrastruktur hat dazu geführt, dass viele Server ausgefallen sind, sagten mehrere Quellen gegenüber CNN.

Im November letzten Jahres stellte Präsident Muhammadu Buhari die neu gestaltete Währung mit dem Ziel vor, Fälschungen und das Horten großer Summen außerhalb des Bankensystems einzudämmen.

Der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, Godwin Emefiele, sagte im Januar, dass von den 3,23 Billionen nigerianischen Naira (6,9 Mrd. wurde „dauerhaft in den Häusern der Menschen festgehalten“.

Emefiele fügte hinzu, dass seit der Einführung der neuen Banknoten bisher rund 1,9 Billionen Naira (rund 4 Milliarden US-Dollar) an das Bankensystem zurückgegeben wurden im November.

Die neu gestalteten Scheine sollten die älteren Serien der 200-, 500- und 1.000-Naira-Scheine am 31. Januar ersetzen, aber nach einem weit verbreiteten Aufschrei über das Timing wurde eine Verlängerung um 10 Tage angekündigt.

Die neuen Banknoten sehen denen im Umlauf sehr ähnlich, mit einer Farbänderung als einzigem signifikanten Unterschied. Die neuen Naira-Banknoten sind jedoch „mit Sicherheitsmerkmalen verstärkt, die es schwierig machen, sie zu fälschen“, sagte Präsident Buhari im vergangenen Jahr.

Abulrahman Abdullahi, der in der nigerianischen Hauptstadt Abuja lebt, sagte gegenüber CNN, er brauche schnell Bargeld, da ihm die Lebensmittel ausgehen und er keine Vorräte auffüllen könne. Im ganzen Land werden Banken zunehmend zum Ziel wachsender Wut über die frustrierende Suche nach den neuen Naira-Scheinen.

Wütende Nigerianer verwüsten Bankgebäude wegen der Hektik neuer Naira-Scheine. Dies ist das Nigeria, in dem wir uns befinden.pic.twitter.com/rJowP5z6Jv — Dami‘ Adenuga (@DAMIADENUGA) 3. Februar 2023

Nigerias weitgehend informelle Wirtschaft hängt hauptsächlich von Bargeld ab, aber das CBN versucht, die Menschen dazu zu ermutigen, das elektronische Banking stärker zu nutzen, eine Politik, die von Analysten als verfrüht angesehen wird.

Die Nigerianer verlassen sich verzweifelt darauf, dass ihre Banken nach Ablauf der Frist am 10. Februar neue Rechnungen verteilen Beim Umtausch der alten Währung versuchten viele, ihre alten Banknoten einzuzahlen. Die Banken haben jedoch nicht genug der neuen Notizen, die herumgehen, und die Wut von Einzelpersonen schüren, von denen einige es getan haben zerstört Bankvermögen bzw bis auf die Unterwäsche ausgezogen in Wut, laut Videos, die in sozialen Medien geteilt werden.

„Ich bin seit Stunden hier“, sagte Abdullahi gegenüber CNN, als er darum kämpfte, seinen Platz in einer lärmenden Schlange zu halten, die sich gebildet hatte ein Bankautomat in der nigerianischen Hauptstadt Abuja.

„Ich muss Lebensmittel einkaufen. Es war sehr schwierig für mich. Die Anzahl der Mahlzeiten, die ich an einem Tag esse, hat sich auf zwei reduziert, denn wenn mir die Lebensmittel ausgehen, kann ich sie möglicherweise nicht mehr auffüllen“, sagte er.

Bei einer benachbarten Bank wurden Kunden von Mitarbeitern angewiesen, nicht mehr als 10.000 Naira (22 US-Dollar) pro Person an ihrem Geldautomaten abzuheben. Kunden anderer Banken wurden angewiesen, nur 1.000 Naira (weniger als 3 US-Dollar) am Geldautomaten abzuheben.

In einem Supermarkt in Lagos war das Bargeld am Automaten trotz der langen Wartezeiten auf nur 1.000 Naira (weniger als 2 US-Dollar) beschränkt.

„Was können wir mit 1.000 Naira machen! Diese Regierung kümmert sich nicht um uns“, sagte der Sicherheitsbeamte Joel Johnson gegenüber CNN.

Die Regierung und die CBN sind unter Druck geraten, und die Gouverneure von drei nigerianischen Bundesstaaten stellen vor Gericht den kurzen Zeitrahmen in Frage, der für den Umtausch der alten Scheine gegen neue gegeben wurde, da sie davor warnen, dass dies zu einem „Zusammenbruch von Recht und Ordnung“ führen könnte entscheidende Präsidentschaftsabstimmung später in diesem Monat.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Nigerianer im ganzen Land mit langen Warteschlangen für Treibstoff konfrontiert sind, was zu wachsender Wut und Frustration führt, da in Teilen des Landes Proteste ausbrechen, während die Bürger gegen die durch die knappe Währung und den Anstieg der Treibstoffpreise verursachten Schwierigkeiten wettern.

Berichten zufolge wurde laut lokalen Medien bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Nigerias drittbevölkerungsreichster Stadt, Ibadan, eine Person getötet.

Protest in Ibadan wegen Naira-Noten und Treibstoffknappheit pic.twitter.com/eHcChuwPOf — AIT (@AIT_Online) 3. Februar 2023

Der Wirtschaftswissenschaftler Bismarck Rewane sagte gegenüber CNN, Nigerias Übergang zu neuen Banknoten hätte besser gehandhabt werden können, und fügte hinzu, dass die Knappheit der neuen Banknoten der Wirtschaft des Landes schaden würde.

„Dies wird zu einer gewissen Unterbrechung und Kontraktion der Wirtschaftstätigkeit führen“, sagt Rewane. „Die BIP-Zahlen für das erste Quartal des Jahres werden betroffen sein.“

Die CBN versichert, dass „Warteschlangen an Geldautomaten bald verschwinden werden“, während sie Geschäftsbanken anweist, die neuen Banknoten am Schalter zu bezahlen, jedoch „vorbehaltlich eines maximalen täglichen Auszahlungslimits von 20.000 N (43 $)“.

Präsident Buhari sagte, er sei sich „der Geldknappheit und der Not bewusst, mit der Menschen und Unternehmen aufgrund der Neugestaltung des Naira konfrontiert sind“, aber versicherte Nigerianer von „signifikanten Verbesserungen bis zum Stichtag 10. Februar“.

Die derzeitige Geldknappheit ist nicht der einzige Mangel, mit dem die Nigerianer zu kämpfen haben.

Eine jahrelange Kraftstoffknappheit hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, so dass viele Nigerianer in Geldnot kein Benzin mehr kaufen können. dessen Preis sich in Teilen des Landes verdreifacht hat.

Die staatliche Ölgesellschaft NNPC macht die anhaltende Knappheit dafür verantwortlich Verteilungsprobleme. Analysten sagen, dass die Treibstoffknappheit die Chancen der Regierungspartei bei der Wahl im Februar beeinträchtigen könnte.

„Dies hat Auswirkungen auf die Politik, da die Regierungspartei aufgrund der Not, mit der sie konfrontiert ist, unter einer gewissen Missbilligung der Wähler leidet“, sagt der führende politische Analyst Sam Amadi.

„Die Leute werden die Regierung als gescheitert bezeichnen … und das kann sich auf das Schicksal der Regierungspartei auswirken“, sagt Amadi gegenüber CNN.

Präsident Buhari dient eine letzte zweite Amtszeit und die Regierungspartei hofft, dass ihm der Kandidat Bola Tinubu, ein ehemaliger Gouverneur des reichsten Bundesstaates des Landes, Lagos, nachfolgen wird.

Amadi schlägt vor, dass die Knappheit des neuen Naira einen positiven Einfluss auf die kommenden Wahlen haben könnte.

„Es kann tatsächlich den Stimmenkauf reduzieren, wenn es gut gehandhabt wird, was wahrscheinlich (eines der) strategischen Ziele der Geldpolitik rund um den neuen Naira ist“, sagt er.

Stimmenkauf war ein Merkmal von Nigerias Wahlen, die getrübt wurden durch Gewalt und Betrug in den letzten Jahren.