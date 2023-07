Ein Beamter des westafrikanischen Landes erklärte gegenüber RT, dass die Schlussfolgerungen der Gruppe nicht auf Fakten beruhten

Die nigerianische Präsidentschaft hat ihre „am stärksten” Opposition gegen eine Bewertung der Parlamentswahlen 2023 durch die Wahlbeobachtermission der Europäischen Union (EU-EOM), die sie als „jGeprüfter Bericht”basierend auf unbegründeten Vorurteilen und Behauptungen.

In einer Erklärung vom Sonntag bezeichnete die Regierung den Abschlussbericht der EU-Wahlbeobachtungsmission als „Das Ergebnis einer schlecht erledigten Schreibtischarbeit, die sich weitgehend auf wenige Auseinandersetzungen in weniger als 1.000 der über 176.000 Wahllokale stützte, in denen die Nigerianer am Wahltag ihre Stimme abgegeben haben.”

Bola Ahmed Tinubu wurde Ende Mai in sein Amt vereidigt, nachdem er im Februar die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte.

Auf einer Pressekonferenz letzte Woche in Abuja sagte der Chefbeobachter der EU-Wahlbeobachtungsmission, Barry Andrews, dass die Präsidentschaftswahlen im westafrikanischen Land im Februar von Problemen getrübt worden seien, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Wahlprozess untergraben hätten. Er schlug Reformen vor, die die Transparenz und Rechenschaftspflicht erhöhen würden.

Im Gespräch mit RT betonte der Sprecher der Unabhängigen Nigerianischen Wahlkommission (INEC), Festus Okoye, dass die Umfragen glaubwürdig durchgeführt worden seien und dass die Ergebnisse die „echten Präferenzen“ der Wähler widerspiegelten.

Er stellte die Glaubwürdigkeit des Berichts des EU-Teams in Frage und verwies auf die Unfähigkeit des Gremiums, mehr als 40 Beobachter in die 36 Staaten zu entsenden.

„Es ist unmöglich, dass 40 Beobachter 176.000 in 36 Staaten der Föderation befördern können“, sagte er und fügte hinzu, dass der Bericht nicht „basierend auf tatsächlichen Fakten vor Ort.“

Auch Einheimische in Abuja waren mit den Ergebnissen nicht einverstanden und behaupteten, dass der Abstimmungsprozess in einer „kostenlos und fair“ Benehmen.

„Diese Wahl war die glaubwürdigste in der Geschichte unseres Landes. Die EU behauptet, die Wahl sei intransparent gewesen, weil sie nicht so verlaufen sei, wie sie es sich gewünscht hätte“, sagte ein Anwohner gegenüber RT.

Unterdessen hat das Petitionsgericht für die Präsidentschaftswahl in Abuja, wo Tinubus Sieg von zwei seiner Hauptgegner angefochten wird, am Montag den Abschlussbericht der EU-Wahlbeobachtungsmission über die Durchführung der Wahl als Beweismittel zugelassen.