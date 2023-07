Torhüterin Chiamaka Nnadozie verhalf Nigeria im Eröffnungsspiel der Frauen-Weltmeisterschaft am Freitag zu einem wertvollen 0:0-Unentschieden gegen den Olympiasieger Kanada, ein Ergebnis, das die Gruppe völlig offen ließ.

Nnadozie parierte in der 50. Minute im Melbourne Rectangular Stadium einen Elfmeter und parierte Christine Sinclair mit einem Sprung nach links vom Elfmeterpunkt, womit die kanadische Spielführerin es verpasste, als erste Spielerin bei sechs Weltmeisterschaften ein Tor zu erzielen.

Beide Teams hatten jeweils einen Punkt übrig und lagen nach dem 1:0-Sieg der Co-Gastgeber über Irland am Donnerstag zwei Punkte hinter Australien, dem Spitzenreiter der Gruppe B.

Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber Sinclair, die in der 70. Minute auswechselte, war vielleicht am meisten frustriert, da sie in der neunten Minute ebenfalls eine gute Gelegenheit vergab, als sie am Tor vorbei schoss.

Bild:

Nigerias Torhüter Chiamaka Nnadozie spielte bei der Auslosung eine Hauptrolle





Nigeria schaffte es in der zweiten Halbzeit kaum, das letzte Drittel zu durchbrechen, verteidigte jedoch verzweifelt, um die Kanadier bis zum Ende aufzuhalten.

Nach dem Schlusspfiff sank Nnadozie auf die Knie und ballte ihre Fäuste, während sie jubelnd brüllte.

Nigerias Freude wurde durch eine rote Karte getrübt, die Mittelfeldspielerin Deborah Abiodun mitten in der Nachspielzeit erhielt. Sie wird ihr nächstes Spiel gegen Australien verpassen.

Kanada dominierte den Ballbesitz und es dauerte nicht lange, bis Nigeria freispielte, Sinclair fand an der Strafraumgrenze Raum und schoss am rechten Pfosten vorbei.

Nigeria fand erst spät seinen Rhythmus und begann, die kanadische Abwehr auf der linken Seite zu attackieren.

Ifeoma Onumonu feuerte in der 23. Minute aus der Distanz ab und zwang Torhüter Kailen Sheridan zu einer Parade am langen Pfosten.

Minuten später schoss Jordyn Huitema mit einer guten Chance im Strafraum für Kanada zurück, köpfte aber weit am Tor vorbei.

Der Kampf ging weiter, als Sheridan zehn Minuten vor der Pause von ihrer Linie stürmte und den Ball mit einem klärenden Tritt verfehlte, um Nigeria einen Blick auf das Tor zu ermöglichen.

Doch Asisat Oshoalas Flanke am kurzen Pfosten wurde geblockt und beide Teams gingen frustriert in die Pause.

Die Frustration Kanadas nahm kurz nach der Pause zu, als Sinclair im Strafraum von Francisca Ordega zu Fall gebracht wurde und der Video-Schiedsrichter den Strafstoß verhängte.

Doch Nnadozie blockte Sinclairs lauen Elfmeter und löste damit großes Jubeln bei den nigerianischen Fans aus.

Eine weitere kanadische Chance verging, als die eingewechselte Evelyne Viens einen Kopfball im Strafraum erwischte, diesen aber direkt in die Arme des nigerianischen Torhüters schoss, während die Afrikanerinnen bis zum Schluss standhaft blieben.

Wie ist der Zeitplan?

Die Gruppenphase hat begonnen und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen 3. August. Gruppensieger und Zweitplatzierte erreichen das Achtelfinale, das von stattfindet 5. August Zu 8. August.

Geplant sind die Viertelfinalspiele, die in Wellington, Auckland, Brisbane und Sydney ausgetragen werden 11. und 12. August.

Anschließend wird das erste Halbfinale weitergespielt 15. August in Auckland, das andere Halbfinale findet am statt 16. August im Accor-Stadion in Sydney, wo dann das Finale stattfinden wird 20. August.

Ein Play-off um den dritten Platz wird am Tag vor dem Finale ausgetragen 19. August in Brisbane.