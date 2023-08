Die nigerianische Militärmacht befahl am Freitag dem französischen Botschafter, das Land innerhalb der nächsten 48 Stunden zu verlassen, sagte jedoch, ein Brief, in dem eine ähnliche Anordnung für den US-Botschafter gefordert werde, sei gefälscht.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, es sei „kein solcher Antrag an die US-Regierung gestellt worden“, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Sprecher fügte hinzu, dass das nigerianische Außenministerium der US-Regierung mitgeteilt habe, dass ein im Internet weit verbreiteter Brief, in dem die Ausweisung des US-Botschafters gefordert werde, von dieser nicht veröffentlicht worden sei.

Früheren Berichten zufolge hatten die Putschisten in Niger auch die Botschafter Deutschlands und Nigerias aufgefordert, das Land innerhalb der nächsten 48 Stunden zu verlassen.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass diese Berichte von den Behörden als „nicht authentisch“ erklärt wurden.

Was die Militärjunta zu Frankreich sagte

Die Junta sagte, der französische Botschafter habe eine Einladung zu einem Treffen mit dem von der Junta ernannten nigerianischen Außenminister am Freitag abgelehnt.

Das Außenministerium erklärte, das Vorgehen der französischen Regierung stehe „im Widerspruch zu den Interessen Nigers“.

Aber Frankreich sagte, Nigers „Putschisten hätten keine Autorität“, seinen Botschafter in Niamey auszuweisen.

„Die Putschisten sind nicht befugt, diesen Antrag zu stellen, die Zustimmung des Botschafters kommt ausschließlich von den rechtmäßig gewählten nigerianischen Behörden“, sagte Paris und fügte hinzu: „Wir bewerten ständig die Sicherheits- und Betriebsbedingungen unserer Botschaft.“

Niger war ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den Extremismus in der Sahelzone

Niger erlangte 1960 die Unabhängigkeit von Frankreich und war ein wichtiger Verbündeter in westlichen Kampagnen gegen Aufständische mit Verbindungen zu Al-Qaida und der Gruppe Islamischer Staat in der Sahelzone.

Es gibt Bedenken, dass der Putsch dort die Tür zu größerem russischen Einfluss öffnen könnte.

Frankreich und die USA haben rund 2.500 Militärangehörige im Land, die an der Ausbildung und Durchführung gemeinsamer Operationen gegen islamistische Aufständische beteiligt sind.

Doch diese Sicherheitsmaßnahmen sowie die finanzielle Hilfe der Länder wurden nach dem Putsch eingestellt.

Das deutsche Außenministerium sagte Anfang des Monats, es unterstütze die regionalen Bemühungen zur Lösung der Krise in Niger und sagte, das Ziel sei die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Berlin hat die Europäische Union aufgefordert, Sanktionen gegen Putschisten zu verhängen.

rm/sri (Reuters, dpa, AFP)