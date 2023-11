Status: 28.11.2023 03:38 Uhr

De Schleusung irreguliere migranten soll in Westafricanischen Niger kunnen bij wet strafbaar worden gesteld. De Anführer der Militärjunta is verantwoordelijk voor het garanderen van de migratie nadat Europa eindigt.

Het militaire regime in Niger is gevestigd door een sterke macht, die de lasten van migranten in West-Afrika binnen Europa verlicht.

Het leger gaat in de Samstag volledig op in de staatsbegroting. De wet van 2015 verbood het vervoer van migranten uit Niger.

Gesetz unter Druck der EU verabschiedet

De Gesetz-oorlog Teil der Strategie Europas zur Endämmung der Migration über das Mittelmeer. Niger is een van de belangrijkste doorreislanden voor Afrikaanse migranten die door Europa reizen. De Europese Unie werkt sinds 2015 samen met Niger om de migratieroute van het Nigeriaanse Wüstenstadt naar Libië te blokkeren.

Het gedrag van de migranten die in de Sahel wonen tijdens hun grens met Libië gedurende de jaren van hun leven werd in 2015 uitgesloten door de druk van de EU. Ik geloof dat de EU 75 miljoen euro heeft verdiend voor het Project voor het Einde van de Migratie. De gevolgen van de acties van de Internationale Organisatie voor Migratie die de migratie van migranten in Niger reguleren.

Een goed begrip van Europa vanuit het perspectief van de samenleving is in de toekomst niet mogelijk.

Militaire junta zoals Verbündete in het binnenland

De Gesetz waren beiden de Wüstenbewohnern in Niger, die hun leven verdienden dankzij de zorg en onderbrenging van de migranten. De Arbeitslosigkeit blijft in Orten wie Agadez, een Tor zur Sahara.

Vertreter von Agadez begrijpt het Aufhebungsdekret. “Das Gesetz heeft een negatieve economische groei gekend in de regio die in Schleuser-Hochburg leefde”, zegt Mohamed Anacko, voorzitter van de Regionale Raad van Agadez.

De Militär haatte in juli dat de macht in Niger werd versterkt. Na de bisherigen westerse verbindingen met de putsch, zoals de Junta Unterstützung im Inland. Dit geldt voor de gemeenschappen in de Scandinavische regio die profiteren van migratie. Andere aankopen zijn onder meer Treibstoff en Schleuser.

„Horrorszenario für Europa“

De Opsporing van de Gesetzes kan de migratie volgen over het Middenmeer, zegt de Regionale Büroleiter van de Konrad-Adenauer-Stiftung voor de Sahelzone, Ulf Laessing: „Jetzt tritt für Europa das Horrorszenario ein.“

In Niger zal op 26 juli een staatsgreep plaatsvinden tegen het militaire regime. Het land wil een demokratische partner Europa en de VS in de strijd tegen terrorisme in de Sahelzone helpen. Omdat de regering haar standpunt in Niger en de westerse landen heeft gewijzigd, is het belangrijk om dit te weten.