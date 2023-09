Frankreichs Streitkräfte bleiben „illegal“ in Niamey, nachdem die neue Militärregierung letzten Monat Vereinbarungen widerrufen hat, sagt Ali Lamine Zeine

Niger erwartet einen schnellen Abzug der französischen Truppen, nachdem sich die Beziehungen zwischen Frankreich und dem westafrikanischen Land nach einem Putsch im Juli verschlechtert haben, sagte der vom Militär ernannte Premierminister Ali Lamine Zeine.

„Die Regierung hat bereits die Vereinbarungen widerrufen, die es den französischen Truppen erlauben, auf unserem Territorium zu operieren“, sagte Zeine am Montag gegenüber Reportern in der Hauptstadt Niamey.

Die französischen Streitkräfte sind in Niger“illegal,“, behauptete er und fügte hinzu: „Derzeit laufen Gespräche, die einen raschen Rückzug ermöglichen sollen.”

Paris zog Anfang des Jahres Truppen aus Burkina Faso ab, nachdem die Militärmachthaber des Landes sie zum Abzug aufgefordert hatten. Auch Frankreich zog seine Truppen aus Mali ab, nachdem es nach einem Putsch im Jahr 2020 zu Spannungen mit der Militärregierung gekommen war.

Seit dem Sturz von Präsident Mohamed Bazoum am 26. Juli haben die Proteste, die den Abzug der französischen Armee aus Niamey fordern, zugenommen.

Anfang letzten Monats kündigten die Putschisten in Niger die Aufkündigung von Militärabkommen an, die es den französischen Streitkräften erlaubten, dschihadistische Aufständische in der Sahelzone zu bekämpfen, wodurch die ehemalige Kolonialmacht nur einen Monat Zeit hatte, ihre 1.500 Soldaten abzuziehen.

Die Militärbehörden haben außerdem angeordnet, „sofortiger Ausschluss“ von Frankreichs Botschafter Sylvain Itte, nachdem er sich geweigert hatte, sich mit den Militärführern zu treffen, die Frankreich wiederholt als „illegitim.”

Paris hat den Befehl zum Abzug seiner Truppen und seines Gesandten missachtet und stattdessen seine Unterstützung für die Sanktionen der ECOWAS (Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten) und eine mögliche militärische Intervention zur Wiederherstellung des Bazoum-Regimes zum Ausdruck gebracht.

Berichten zufolge warnte das französische Militär am Freitag, es sei bereit zu reagieren, falls erneute Spannungen in Niger seinen Stützpunkt und seine diplomatischen Einrichtungen beeinträchtigen sollten.









Am Montag sagte der vom Militär ernannte Premierminister, dass die militärische Aktion der ECOWAS nicht von allen Mitgliedsstaaten unterstützt werde.

„Von den 15 ECOWAS-Mitgliedern stehen vielleicht drei oder vier hinter einer militärischen Intervention„, sagte Zeine, zitiert von Bloomberg. „Alle Vorkehrungen sind getroffen und wir sind bereit, uns zu verteidigen, wenn es darauf ankommt.”

Er fügte jedoch hinzu, dass die neuen Machthaber, deren Vorschlag für einen dreijährigen Übergang von der ECOWAS abgelehnt wurde, „hoffen auf eine Einigung” mit dem Block in der „in den kommenden Tagen.”