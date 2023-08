CNN

—



Das US-Außenministerium ordnete am Mittwoch nach der Machtübernahme des Militärs in der vergangenen Woche die Evakuierung von Nicht-Notfallpersonal und Familienangehörigen aus Niger an.

„Am 26. Juli wurde Präsident Mohamed Bazoum unter Hausarrest gestellt, weil er versuchte, die demokratisch gewählte Regierung Nigers zu stürzen. Nachfolgende Ereignisse haben die Flugmöglichkeiten stark eingeschränkt“, sagte das Außenministerium in einer aktualisierten Reisewarnung.

„Angesichts dieser Entwicklung ordnete das Ministerium am 2. August 2023 an, dass nicht für Notfälle zuständige Mitarbeiter der US-Regierung und berechtigte Familienangehörige die Botschaft Niamey verlassen“, hieß es. „Die US-Botschaft in Niamey hat ihr Personal vorübergehend reduziert, Routinedienste eingestellt und ist nur noch in der Lage, US-Bürgern in Niger Nothilfe zu leisten.“

Die Reisewarnung warnt Amerikaner davor, nach Niger zu reisen, und legt die Empfehlungsstufe auf die höchstmögliche Stufe fest: Stufe 4.

„Angesichts der anhaltenden Bemühungen, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, kann es zu verstärkten Demonstrationen kommen, die zu Unruhen und Instabilität der Regierung führen können“, heißt es darin.

Ein angeordneter Abzug bedeutet nicht, dass die USA ihre Botschaft schließen oder alle ihre Diplomaten evakuieren, und es wird nicht erwartet, dass die rund 1.100 US-Soldaten in Niger das Land zu diesem Zeitpunkt verlassen, sagten zwei US-Beamte am Mittwoch gegenüber CNN. Beamte sagten, dass die Hauptstadt Niamey relativ ruhig bleibe.

„Das Außenministerium passt seine Haltung in Botschaften und Konsulaten auf der ganzen Welt kontinuierlich an seinen Auftrag, das lokale Sicherheitsumfeld und die Gesundheitslage an“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, in einer Erklärung am Mittwoch.

Dennoch spiegelt die angeordnete Ausreise die Ungewissheit der Lage in dem westafrikanischen Land wider, die nach Angaben der Behörden nach wie vor äußerst ungewiss ist.

Niger hat sich zu einem Stabilitätspunkt in der Sahelzone Afrikas entwickelt, in der Terroristen und islamistische Extremisten stark bekämpft werden müssen. Niger ist ein wichtiger Partner der USA und dient als Stützpunkt für Hunderte von US-Truppen zur Unterstützung bei Anti-Terror-Missionen. Nigers Nachbarn, darunter Mali und Burkina Faso, erlebten in den letzten Jahren eigene Staatsstreiche.

Die USA haben noch nicht offiziell entschieden, ob die Situation einen Putsch darstellt – eine Bezeichnung, die von den USA eine Kürzung der Auslands- und Militärhilfe für die nigerianische Regierung erfordern würde. Es gibt keinen Zeitrahmen, innerhalb dessen die USA einen Putschversuch abgeben müssen.

Derzeit laufen intensive diplomatische Bemühungen, den demokratisch gewählten Bazoum wieder an die Macht zu bringen.

„Wir arbeiten sehr, sehr hart daran, ob wir das ändern können“, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums am Montag. „Da die Situation noch nicht konkretisiert ist, denken wir, dass wir versuchen sollten, diese Gelegenheit zu nutzen.“

„Die Vereinigten Staaten bleiben unserer Beziehung zum nigerianischen Volk und der nigerianischen Demokratie verpflichtet. Wir bleiben auf höchster Ebene diplomatisch engagiert“, sagte Miller in seiner Erklärung am Mittwoch und verwies auf die kürzliche Bestätigung des Senats für eine neue US-Botschafterin in Niger, die Berufsdiplomatin Kathleen FitzGibbon.

„Wir freuen uns auf ihre baldige Ankunft in Niamey“, sagte Miller.

Am Mittwoch zuvor sagte Miller, es gebe keine Hinweise auf konkrete Bedrohungen für US-Personal oder -Einrichtungen.

Zur Zahl der US-Bürger in Niger konnte Miller keine Angaben machen. Das Außenministerium verlangt von amerikanischen Staatsbürgern keine Registrierung, wenn sie ins Ausland reisen.

Am Dienstag forderte die US-Botschaft in Niger jedoch Amerikaner, die sich im Land aufhalten und ausreisen möchten, sich beim US-Außenministerium zu registrieren.

Das Außenministerium schuf eine ähnliche Form inmitten der tödlichen Gewalt im Sudan, als zahlreiche Amerikaner Hilfe bei der Ausreise aus dem Land brauchten.

Die US-Verbündeten Frankreich und Italien haben mit Flügen begonnen, um ihre Bürger aus Niger zu evakuieren, und ein Sprecher des Außenministeriums sagte, die USA hätten „die Ausreise privater US-Bürger auf Flügen von Partnerländern aus Niger erleichtert“.

„Wir danken der italienischen und französischen Regierung für ihre Unterstützung für die US-Bürger. Wir werden weiterhin eng mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um US-Bürgern bei der Ausreise aus Niger zu helfen“, sagten sie.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.