PARIJS – De door de staat gefinancierde Franse nieuwszender France 24 heeft vier journalisten geschorst die voor zijn Arabische dienst werken wegens beschuldigingen van antisemitisme.

In een persbericht dat maandag werd gepubliceerd, zei de internationale zender dat de journalisten uit de lucht waren gehaald in afwachting van een intern onderzoek naar beschuldigingen van de mediawaakhond Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA).

“Na de publicatie van een artikel op de CAMERA-website (…), waarin een journalist en drie Arabischtalige correspondenten van France 24 betrokken werden met betrekking tot bepaalde opmerkingen die ze naar verluidt op hun persoonlijke pagina’s op sociale netwerken hadden geplaatst, heeft het management van de zender onmiddellijk een audit geopend op deze vermeende berichten”, zei France 24.

De media-monitoring groep heeft de journalisten beschuldigd van het maken van verwijzingen naar de Holocaust en van vooringenomenheid in hun berichtgeving over het Israëlisch-Palestijnse conflict op sociale media.

De Society of Journalists van France 24, een orgaan dat de belangen behartigt van journalisten die voor de zender werken, waarschuwde dat “niet alle feiten zijn vastgesteld” en dat de aard van de beschuldigingen tegen elke journalist “heel anders” was, aldus een verklaring gezien door POLITICO.

“We verklaren ook krachtig dat onze berichtgeving over het Israëlisch-Palestijnse conflict op geen enkele manier partijdig is, dat we antisemitisme verafschuwen en dat de redactie van France 24 niet geassocieerd zal worden met dergelijke beschuldigingen”, aldus de verklaring.

Het interne onderzoek, dat vorige week is geopend, wordt geleid door een onafhankelijk adviesbureau, aldus het Genootschap van Journalisten.

De door de staat gefinancierde zender zendt 24 uur per dag internationale berichtgeving uit in verschillende talen, waaronder Frans, Engels en Arabisch. Volgens zijn website is het de nummer één internationale nieuwszender in de Maghreb en in de Franstalige Afrikaanse landen.