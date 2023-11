Nieuwsgierige Gottschalk-slip van de tong veroorzaakt gelach

Dit keer zal het de laatste keer zijn: Thomas Gottschalk viert zijn laatste afscheid van “Wetten,dass..?” op zaterdag (20:15 uur) op ZDF. De showmaster had zich in 2011 al losgemaakt van de klassieke show, maar in 2021 was er feitelijk een unieke revival in Neurenberg – en gezien de droomwaardering van 13,8 miljoen kijkers nog een “Wetten,dass..?” vorig jaar gevolgd. -Show met Thomas Gottschalk.

Nu wil de tv-legende gastheer zijn van “Wetten,dass..?” voor de laatste keer. We begeleiden het afscheid van Thomas Gottschalk van de grootste zaterdagavondshow van Duitsland hier in de live-ticker.

“Wetten, dass..?”: het afscheid van Thomas Gottschalk in de live-ticker

Gottschalk is kalm voor zijn laatste moderatie van de cultshow. “Deze keer ben ik meer ontspannen dan ooit, omdat ze me er niet meer uit kunnen gooien”, vertelde de 73-jarige aan het Duitse persbureau.

Hij had in de zomer al laten weten dat het afscheid hem niet gemakkelijk viel. Maar de dagen van zaterdagavondentertainment waar iedereen het maandag over heeft, zijn voorbij. “Ik ben dankbaar dat ik het heb mogen ervaren en helpen vormgeven”, aldus Gottschalk. Maar voordat een redacteur hem tijdens de show voortdurend ‘shitstorm-waarschuwingen’ geeft of hem uitlegt welke ‘beroemdheid’ naast hem zit, wil hij liever stoppen.

“Wetten, da..?”: Wereldsterren Cher en Helene Fischer verschijnen

Naast gekke weddenschappen en een scherpzinnige presentator (Gottschalk: “Ik vuur altijd vanuit de heup, maar nu denk ik na voordat ik iets zeg”), kunnen de kijkers zich ook verheugen op volop muzikaal entertainment: wereldster Cher wil een optreden nieuw kerstlied op het podium. Volgens ZDF zingen Helene Fischer en Shirin David een nieuwe versie van “Atemlos” in een duet. Ook de Britse boyband Take That is aangekondigd.

Tot de wedsponsors behoren acteurs Matthias Schweighöfer en Jan Josef Liefers met collega Stefanie Stappenbeck. Ook de sportliefhebbers zullen blij zijn met de gastenlijst: Bastian Schweinsteiger en zijn vrouw Ana Ivanović zullen aanwezig zijn.

Socialmediaster Lena Mantler (21 miljoen Instagram-volgers) zou inzichten achter de schermen moeten geven. Moderator Hazel Brugger wil in Zwitserland zijn voor de outside bet – die moet snel zijn. Voormalig co-host Michelle Hunziker zal er dit jaar echter niet bij zijn.

