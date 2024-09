Met de Forderung na een 21-daagse Waffenruhe in Nahost is er een staatsgroep in de VS en Duitsland met sterke Arabische landen in het land Israël en Hisbollah. De Kampfpause solle Raum verkrijgt hoe dan ook een diplomatieke oplossing van het conflict tussen Israël en de Hisbollah-Miliz in Libanon, sinds het einde van het jaar en de Gaza-Kriegs, hij is in een gezamenlijke gemeenschap van de groep van hun staten en de EU.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noel Barrot zei optimistisch te zijn over de toekomst van de VN-Veiligheidsraad. “We leefden in het laatste land met sterke vestingwerken en werden trots op ons leven in de komende landforten”, aldus het rapport. Er zal gemoedsrust zijn dat aan beide zijden van de Vorschlag kan worden gezorgd, zodat voor de veiligheid kan worden gezorgd. Bovendien zetten de Amerikaanse president Joe Biden en het Franse staatshoofd Emmanuel Macron zich voor dit doel in. „Wir über über Stützung und sofortiger Zustimmung der Regierungen Israels und Lebanons af“, hij is in een gemeinsamen Erklärung, die von Australien, Canada, der Europese Unie, Duitsland, Italië, Japan, Saoedi-Arabië, de Vereinigten Arabische Emiraten en Qatar was unterstützt.

De Libanese regering is immers verantwoordelijk voor een diplomatieke oplossing. Israël heeft een beispiellose Escalation in Libanon verantwoordelijk te zijn en een Hunderte Zivilisten innerhalb few Tage getötet „darunter Jugendliche, Frauen und Kinder“. Dit betekent dat de „internationale vrede en verdediging van de volkeren van de wereld werden geboren“, zei de Libanese minister-president Nadschib Mikati in een uitgebreide beoordeling van de VN-Veiligheidsraad.

Israël had geregeerd vóór de nederzetting, en er werd een Waffenruhe gecreëerd. Die vraag is alleen, of het nu na of voor een oorlog is, zei de Israëlische Botschafter Danny Danon. „Ik zou een oorlog kunnen hebben en de vrede van de Israëliërs in mijn huis in de Noorden en de Zuid-Libanezen in mijn huis in Zuid-Libanon. Dat is wat we moeten doen. Dat is opnieuw het geval na een oorlog of voor een oorlog. Laat het ons weten.“

