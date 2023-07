Nieuwe „Wiener Zeitung“: Medienrechtler Lehofer äußert Rechtliche Invent – Medien

Wien – Seit Anfang Juli is de herkömmliche „Wiener Zeitung“ Geschichte. De acts die niet langer duren dan die van de wereld, maar ook een online medium zijn, voor onze weniger Arbeiten Journalisten. Auslöser war ein Gesetz der Bundesregierung, zu dem non der Medienrechtler Hans Peter Lehofer Conceiving aussert. Dus soll mit dem Onlinemedium een ​​“unzulässige Beihilfenfinanzierung“ vorliegen. Stel de Umbenennung in op „WZ“ „einfach gesetzeswidrig“.