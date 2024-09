Nortorf. In Denemarken bestaat er een snelle standaard, noch hier noch daar: Duitse brandstofvoertuigen, die grote hoeveelheden water en transport kunnen vervoeren. De Freiwillige Feuerwehr Nortorf is de eerste groep in Sleeswijk-Holstein die één voertuig heeft en tot 20.000 liter water in het pakket kan vervoeren.

Is dit de darm? Gemeindewehrführer Tobias Lohse beschrijft de verschillende kenmerken van de andere voertuigen van het voertuig, die een enkel XXL-voertuig hebben als sinnvolll erscheinen gelast.

Brandweer: XXL Löschfahrzeug in Nortorf voor zwaar verkeer

Grundsätzlich verft uw Feuerwehr nun über a sichere Wasserquelle bei jedweden Großbränden, zet het klaar. Dan kun je de bijzondere val zien, in de auto met de wielen achterop de auto vóór de eerste volledige onderhoudsbeurt.

Lohse denkt dat er lichtpuntjes zijn aan de rand van het land, waar brandkranen aanwezig zijn zodat we van de lange Schlauchleitungen kunnen genieten. Er zijn meer Einsatzgebiet sinds geluk op de Autobahn.

Feuerwehr Nortorf houdt van Wasser in Lebensmittelqualität

Richt wird das sogenannte Großtanklöschfahrzeug (GTLF) dankzij het nieuwe gebruik: Sollte es in Nortorf of anders in de regio zu zu großflächigen Ausfall der Trinkwasserversorgung kommen, könnte mit dem Tankwagen der dortigen Wehr in kürzester Zeit aine Notversorgung gewä be hrleistet.

Mogelijke kracht om met de Meierei in Wasbek de Nortorfer te kunnen bereiken. Als je zegt dat je een keer bent bedrogen, een tank die is gedeïnfizeerd, verdomde waterwasser in de kwaliteit van het leven kan zijn.

Fahrzeug der Feuerwehr Nortorf kostte 90.000 euro

Het volume van de grondstof bedraagt ​​17.000 liter, maar er kan in de Helfer in lange tijd ruim 3000 liter worden opgeslagen voordat LF 20 minuten wordt gehoord. Unterm Strich kon de Freiwillige Feuerwehr Nortorf verlaten, „absolute Versorgungssicherheit gleich in zwei wichtigen Punkten“, zegt Lohse.

De verantwoordelijke burgers van Mareike Schlüter (SPD) zijn hun hele leven gelukkig met elkaar, waarin de precieze kostenraming kan worden gemeten. De totale kosten van de GTLF, die 90.000 euro plantte, waren voor de inventaris van de brandweer een Schnäppchenpreis.

Militair voertuig uit de Nortorf-oorlog met een Milchwagen

Laut Gerätewart Tino Glüsing dat het de moeite van het hele bedrijf waard is, dat is de reden waarom het een 14 jaar oud bedrijfsvoertuig is, dat wil zeggen in de eerste carrière als melkwagen in Opper-Zwaben die de Bauernhöfe abklapperte.

Bovendien is de omgeving voor brandbestrijding zeer kosteneffectief, maar Nortorfer met het bedrijf Auto-Schach biedt ook echte speciale diensten voor individuele projecten.

Tankwagen uit Noorwegen voor de hele regio

Won durch diese volledig bijgetankte 26,5 tonnen schwere Neuanschaffung evenals alle andere Feuerwehren in Amt Nortorfer Land. De jedenfalls betonte Amtsvorsteher Bernd Irps am Freitagabend bei seinem Grußwort. Er staat een melding als „Tolle Sache“, wat betekent dat de tanker in de regio dezelfde dienst heeft.

Ook kan Gerätewart Glüsing worden geproduceerd, wat belangrijk is voor de GTLF-aspecten van de grenzen van de regio’s Rendsburg-Eckernförde. “De centrale lagere macht van de stad is mogelijk”, zegt hij.

Het is duidelijk dat de Freiwillige Feuerwehr Nortorf, die in deze jaren meer dan 80 Einsätze hinter hat, zal blijven werken. Ik ben geïnteresseerd in het lef. Sache nehme man das aber auf sich, versichert Wehrführer Lohse.

KN