Michele Vaughn is benoemd tot uitvoerend directeur van Kishwaukee United Way.

Vaughn werd in februari in de rol genoemd, volgens een persbericht van Kishwaukee United Way.

“Dr. Michele Vaughn is een energieke, innovatieve en doordachte leider met een oprechte toewijding aan de gemeenschap in combinatie met meer dan 19 jaar ervaren leiderschap en een reeks vaardigheden op uitvoerend niveau in het werken met organisaties zonder winstoogmerk en onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs. schreef in een persbericht.

Ambtenaren van de organisatie noemden Vaughn vanwege wat zij haar volleerde achtergrond noemden in het opbouwen van gemeenschapspartnerschappen en donorbetrokkenheid van bedrijven, gemeenschapsorganisaties, kleine bedrijven, gerechtelijk apparaat, gekozen functionarissen, personeel, vrijwilligers en andere belanghebbenden die als hoofdwoordvoerder fungeren.

Vaughn heeft volgens de release leidinggevende functies bekleed in zowel non-profitorganisaties als hoger onderwijs.

“Ze is erg gepassioneerd in het opbouwen van het leven van anderen, met name achtergestelde gemeenschappen en eenoudergezinnen”, aldus de release.

Vaughn heeft ook de dagelijkse activiteiten geleid van meerdere medewerkers, vrijwilligers, gemeenschapspartners en een diverse groep donateurs. Ze heeft ervaring in financieel beheer en rentmeesterschap, waaronder het opstellen, bewaken en uitvoeren van jaarlijkse begrotingen.

Ze was eerder adjunct-decaan bij een instelling voor hoger onderwijs. In die rol beheerde ze volgens de release een budget van $ 1 miljoen dat bestond uit zowel onbeperkte als beperkte beursdollars.

Als voormalig CEO van een non-profitorganisatie aan de basis, hielp ze een team te leiden dat $ 50.000 aan onbeperkte donaties inzamelde.

Vaughn is al meer dan zeven jaar gecertificeerd leiderschapscoach en werkt ook als spreker en trainer bij het John C. Maxwell Global Leadership-team.

Ze is lokaal en nationaal bekroond voor haar professionele werk op het gebied van hoger onderwijs en de non-profitsector.

Vaughn is verschenen op Fox and Friends als een deskundige gast over het onderwerp voortijdig schoolverlaten, evenals in de House Hunters Television-show van HGTV die een alleenstaande moeder helpt om voor het eerst een huiseigenaar te worden.

Ga voor meer informatie over Kishwaukee United Way naar www.kishwaukeeunitedway.com.