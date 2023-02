CNN

De Russische president Vladimir Poetin zei dat hij de deelname van zijn land aan het New START-verdrag voor de vermindering van kernwapens met de Verenigde Staten opschort, waardoor het laatst overgebleven pact dat de twee grootste nucleaire arsenalen ter wereld reguleert, in gevaar komt.

Poetin deed de verklaring in zijn lang uitgestelde jaarlijkse State of the Nation-toespraak voor de Russische Nationale Vergadering op dinsdag.

Het verdrag stelt grenzen aan het aantal ingezette intercontinentale kernwapens dat zowel de VS als Rusland kunnen hebben. Het werd begin 2021 voor het laatst met vijf jaar verlengd, wat betekent dat de twee partijen binnenkort zouden moeten beginnen met onderhandelen over een nieuwe wapenbeheersingsovereenkomst.

Volgens het belangrijkste kernwapenbeheersingsverdrag mogen zowel de Verenigde Staten als Rusland inspecties uitvoeren op elkaars wapenlocaties, hoewel de inspecties sinds 2020 zijn stopgezet vanwege de Covid-19-pandemie.

Hoewel Rusland zich niet volledig terugtrekt uit het pact, lijkt het zijn huidige standpunt te formaliseren. Maandenlang zijn Amerikaanse functionarissen gefrustreerd over het gebrek aan medewerking van Rusland aan de overeenkomst.

Volgens Amerikaanse functionarissen heeft Rusland voortdurend geweigerd inspecties van zijn nucleaire installaties toe te staan. “Rusland voldoet niet aan zijn verplichting onder het New START-verdrag om inspectieactiviteiten op zijn grondgebied te vergemakkelijken”, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in januari.

“De weigering van Rusland om inspectieactiviteiten te vergemakkelijken, verhindert de Verenigde Staten om belangrijke rechten uit hoofde van het verdrag uit te oefenen en bedreigt de levensvatbaarheid van de Amerikaans-Russische kernwapenbeheersing”, aldus de woordvoerder.

Een zitting van de Bilaterale Raadgevende Commissie over het verdrag zou eind november in Egypte bijeenkomen, maar werd abrupt afgeblazen. De VS hebben Rusland de schuld gegeven van dit uitstel, waarbij een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de beslissing “eenzijdig” door Rusland was genomen.

De nieuwste ontwikkeling aangekondigd door Poetin “zet (het) verdrag op levensondersteuning”, zegt Hans Kristensen, de directeur van het Nuclear Information Project, schreef op Twitter, de vraag of Rusland nu stopt met het uitwisselen van gegevens met Amerikaanse tegenhangers.

Het geratel van het nucleaire wapen van Poetin tijdens de oorlog heeft de VS en zijn bondgenoten gealarmeerd, hoewel ambtenaren de bewegingen herhaaldelijk hebben afgedaan als loze bedreigingen.

In december waarschuwde Poetin voor de “toenemende” dreiging van een nucleaire oorlog, en deze maand dreigde Dmitry Medvedev, plaatsvervangend hoofd van de Russische Veiligheidsraad, dat het verliezen van de oorlog door Rusland “het uitbreken van een nucleaire oorlog zou kunnen uitlokken”.

“Kernmachten verliezen geen grote conflicten waarvan hun lot afhangt”, schreef Medvedev in een Telegram-post. “Dit zou voor iedereen duidelijk moeten zijn. Zelfs voor een westerse politicus die op zijn minst een spoor van intelligentie heeft behouden.”

En hoewel een Amerikaanse inlichtingendienst in november suggereerde dat Russische militaire functionarissen bespraken onder welke omstandigheden Rusland een tactisch kernwapen zou gebruiken in Oekraïne, hebben de VS geen enkel bewijs gezien dat Poetin heeft besloten om de drastische stap te nemen om er een te gebruiken, vertelden functionarissen aan CNN .