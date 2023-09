Nieuwe sancties van de VS en de EU voor de Todestag van het Iraanse Protesticon – Internationaal

Washington/Teheran – De EU en de VS zijn de eersten die in de toekomst zullen worden vernietigd door de Iraanse Protestikone Jina Mahsa Amini nieuwe sancties met de brutaal kritische protesten in het land. Het EU-strafrecht heeft vier personen getroffen en persoonlijke eigendommen van externe eigendommen gescheiden. Het is belangrijk om te weten dat er twee politiecommandanten zijn, een van de leiders van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en nog meer vrienden en officieren.