Xi Jinping heeft de macht van de Höhepunkt-signaalgever ingeschakeld. Mit der Berufung von Gefolgsleuten in de Regierung startet der 69-Jährige in seine dritte Amtszeit als Präsident. Sein Finanzteam überrascht: In unsicheren wirtschaftlichen Zeiten soll offenbar um Vertrauen worben are.

Mit der größten Regierungsneubildung seit zehn Jahren hat China’s staatshoofd en partijchef Xi Jinping seine macht zementiert. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses billigten that knapp 3000 nicht vrij gewählten Delegierten in Peking die Berufung weiterer enger Xi-Vertrauter in die nieuwe Regierung en schlossen damit die Umbildung ab.

Am Vortag war bereits der langjährige politieke Gefährte des Parteichefs, Li Qiang zum neuen Ministerpräsidenten and Nachfolger des vertrekkende Li Keqiang bekrachtigd, der einemOTHER politischen Lager gehört. Die erwartet stimmte das Parlament bei seiner jährlichen Sitzung in der Großen Halle des Volkes auch für die Vorschläge für die Posten der vier Vizepremiers en Kabinettsmitglieder. Geschäftsführender erster Vizepremier wurde der frühere Stabschef en langjarige Xi-Vertraute Ding Xuexiang. Der 68-jarige Wirtschaftsexperte He Lifeng soll sich als weiterer Vizepremier um Wirtschaft en Finanzen kümmern. Het is de heerschappij van de Rolle des Ausscheidden Liu He, der die Handelsgespräche mit den USA geführt hatte.

Neuer minister van Defensie werd generaal Li Shangfu. Der 65-jarige oorlog zou een influssreicher Leiter der Waffenentwicklung in der Militärkommission en Chef des bemannten Raumfahrt-programma’s zijn. Die USA hatten 2018 – onder de kwaadaardige presidenten Donald Trump – Sanktionen tegen de algemene persönlich wie auch gegen seine Abteilung für Rüstungsentwicklung verhängt. Li Shangfu is een van de beste manieren om een ​​groot aantal militairen in het Chinese kabinet te zien.

Xi durfde kaum noch Kontra komkom

Die Berufung weiterer Vertrauter von Xi Jinping in de Regierung sties auf gemischte Reaktionen. “Es sind Ja-Sager, aber sie sind fähig”, zei Jacob Gunter van China-Institut Merics in Berlijn. “Es könnte eine Echo-Kammer geben, wo es niemen mehr wie (den vertrekkende premier) Li Keqiang gibt, der in der Lage ist, eine abweichende Meinung zu außern and other Perspektiven hinzuzufügen and sichvielleicht für eine gematigde Agenda einsetzt.”

Anderseners kunnen aber auch auch Argumenteren, als een Kreis enger Vertrauter “ohne Fraktionen” endlich dazu führe, dass es im Führungsteam “ehrliche Diskussion” geben könne, sagte Gunter. That sei notern, eh die vielen structurele problemen in der Chinese Wirtschaft anzupacken. Er zijn over het algemeen alle dingen die van Skepsis en Sorge over de Echo-Kammer zijn, volgens de Merics-expert.

De chef van de centrale bank behält seinen Posten

Overweldigende oorlog, die Xi Jinping wichtige Mitglieder des alten Finanz- en Handelsteams behält. In der ökonomischen Unsicherheit zal het de vertraging overtreden in de Wirtschaft stented. Dus bleibt der 65-jarige Yi Gang, dessen Abberufung kunnen in de war raken, maar weiter Zentralbankchef. Ook behouden minister van Financiën Liu Kun en minister van Handel Wang Wentao ihre Posten.

“Het is een pragmat Wahl, weil die nieuwe Führer Professional Experten brauchen, um mit komplizierten wirtschaftlichen and finanziellen Herausforderungen umzugehen”, zei Zheng Zhiwei, Chefökonom van Pinpoint Asset Management van de financiële instellingen van Bloomberg voor de beste financiering van financiële instellingen. “Die Führung weiß, dass oberste Priorität die Stärkung des Vertrauens ist. Diese Entscheidung ist ein Schritt in diese Richtung.”

Der Volkskongress kreeg een Montag mit der Billigung der Arbeitsberichte der gescheiden Regierung sowie des Haushalts mit einer starken Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 7.2 Prozent zu Ende. Nach dem Ende der stricte Null-Covid-Strategie mit weitreichenden Lockdowns en Zwangsquarantäne im December glaubt die Regierung and one Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft in diesem Jahr en rechnet mit “rund fünf Prozent” Wachstum.

Xi Jinping is een Freitag voor een beispiellose dritte Amtszeit als Präsident bestätigen lassen. Schon auf dem Parteitag im Oktober hatte sich der 69-Jährige over bisher geltende Grenzen für Alter and Amtszeit hinweggesetzt: Der 69-Jährige ließ sich one andauernde Führungsrolle in der Parteiverfassung verankerd. Damit könnte er sogar auf Lebenszeit im Amt bleiben. Er was bekend dat Mao Tsetung (1893-1976) een staatsgründer en een “eigen revolutie” had en dat de chaos die het land veroorzaakte, alles veroorzaakte.