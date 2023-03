De verwoestende brand in de kathedraal Notre-Dame de Paris in 2019 heeft geleid tot een nieuwe ontdekking over de methoden die zijn gebruikt om het iconische monument te bouwen, nadat experts die de restauratie van de kathedraal leidden, eerder verborgen delen van het gebouw hadden onderzocht.

De bevindingen werden woensdag gepubliceerd in het PLOS ONE-tijdschrift door Maxime L’Heritier van de Universiteit Parijs 8 en zijn team. Ze ontdekten dat Notre-Dame de Paris misschien wel de eerste bekende gotische kathedraal is die tijdens de bouw overwegend ijzer gebruikt om stenen te binden.

De kathedraal werd halverwege de 12e eeuw gebouwd en was destijds het hoogste gebouw ooit gebouwd, met gewelven van 32 meter hoog. Hoewel eerder onderzoek suggereerde dat dit record werd bereikt door een aantal architecturale innovaties te combineren, hadden experts tot nu toe nog steeds geen volledig begrip van de materialen die bij de constructie werden gebruikt of hoeveel ijzer een rol speelde in het streven.

Door de brand van 2019 hebben archeologen echter toegang gekregen tot voorheen ongeziene delen van de Notre-Dame. L’Heritier en zijn team waren in staat om materiaalmonsters te verkrijgen van 12 ijzeren nietjes die werden gebruikt om stenen samen te binden in verschillende delen van het gebouw, waaronder de tribunes, de zijbeuken en de bovenmuren.









De onderzoekers gebruikten een aantal analysemethoden, waaronder radiokoolstofdatering en microscopische, chemische en metallurgische analyse. Het team ontdekte dat ijzeren nietjes werden gebruikt in de vroegste bouwfasen in de jaren 1160, waardoor het het eerste gebouw was dat ijzeren nietjes gebruikte in de hele structuur.

De analyse heeft niet alleen geleid tot een beter begrip van hoe de Parijse meester-metselaars de kathedraal hebben gebouwd, maar heeft ook details opgeleverd over de ijzervoorraad van de bouwwerf en de ijzercirculatie, handel en smeden in het 12e- en 13e-eeuwse Parijs.

De wederopbouw van de kathedraal Notre Dame de Paris na de brand van 15 april 2019 is nog steeds aan de gang en zal naar verwachting zo’n twintig jaar in beslag nemen. De restauratie-inspanningen hebben echter tot enkele belangrijke ontdekkingen geleid. Eerder hadden archeologen verschillende graven en een 14e-eeuwse sarcofaag gevonden – beide “van opmerkelijke wetenschappelijke kwaliteit”, evenals stukken geschilderde sculpturen waarvan wordt gedacht dat ze deel uitmaakten van de originele versieringen.