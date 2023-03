In het onderzoek dat wordt beschreven in het ingetrokken artikel uit 2020, gebruikte de groep van Dr. Dias waterstof, zwavel en koolstof. Met drie elementen, zeiden de wetenschappers, waren ze in staat om de elektronische eigenschappen van de verbinding aan te passen om een ​​hogere supergeleidende temperatuur te bereiken.

Niet iedereen geloofde dat echter.

De belangrijkste antagonist van Dr. Dias is Jorge Hirsch, een theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Californië, San Diego. Hij concentreerde zich op de metingen die de groep van Dr. Dias had gedaan van de respons van de koolstof-zwavel-waterstofverbinding op oscillerende magnetische velden, bewijs van het Meissner-effect. De plot in de krant leek te netjes en de wetenschappers legden niet uit hoe ze achtergrondeffecten in de plot hadden weggelaten.

Toen Dr. Dias de onderliggende onbewerkte gegevens vrijgaf, zei Dr. Hirsch, gaf zijn analyse aan dat het was gegenereerd door een wiskundige formule en niet echt kon worden gemeten in een experiment. “Uit een meting krijg je geen analytische formules,” zei Dr. Hirsch. “Je krijgt cijfers met ruis.”

Zijn klachten over Dr. Dias werden zo hardnekkig en schril dat anderen in het veld een brief verspreidden waarin ze klaagden over tientallen jaren van ontwrichtend gedrag van Dr. Hirsch.

Dr. Hirsch is een tegendraadse bull-in-a-china-shop die zich richt op de BCS-theorie, die in 1957 werd bedacht door drie natuurkundigen – John Bardeen, Leon N. Cooper en J. Robert Schrieffer – om uit te leggen hoe supergeleiding werkt. BCS, zegt hij, is in veel opzichten ‘een leugen’ en kan het Meissner-effect niet verklaren. Hij heeft zijn eigen alternatieve verklaring bedacht.

Dr. Hirsch heeft met name gezegd dat er in geen van deze hogedrukmaterialen supergeleiding kan zijn, omdat waterstof geen supergeleider kan zijn. Hij heeft weinig bondgenoten gevonden.