Kronshagen. Afgelopen jaar en ten tijde van de Markant-Markt aan de Kopperpahler Allee in Kronshagen. Wie zich meldt, zegt dat de gebouwen zijn overgenomen en een nieuw nieuw gebouw. Gezählt sinds de dag van de steun van het Einkaufs- und Dienstleistungszentrums. Dafür soll alldings ebenfalls Ersatz beschaffen zijn.

Der Ausschuss für Bauwesen en Wirtschaft hat jetzt een Änderung des Bebauungsplans Nummer 14 met de namen „Fußsteig Couple/Wohn- en Geschäftsgebäude an der Kopperpahler Allee“ zugestimmt. Bent u praktisch alleen, dan is dat aan het begin van het jaar op 8 oktober om 19 uur. Voordat de Kreisverwaltung in de segmenten terechtkwam, werd het bouwplan in de rangorde van een satzung erhoben en hun recht op recht.

Particuliere investeerder Baut Dienstleistungszentrum in Kronshagen

Er zijn zoveel nieuwe servicecentra die u kunnen helpen met uw nieuwe Steinwürfe-entfernt. Statt an der Ecke Kopperpahler Allee/Henri-Dunant-Alle vindt ich kanftig dort, waar de Bertha-von-Suttner-Straße in de Kopperpahler Allee mondt. Dit is de basis voor een particuliere investeerder uit de gemeenschap.

Wie architect en stadsplanner Guntram Blank in Kiel dem Bauausschuss Kronshagen rapporteerde, sollen in dem Neubau drie Gewerbeeinheiten, vier Praxen en 15 woonruimtes. Daraus folgt, dass das Gebäude teilweise deutlich höher wird as der bisheerde Komplex.

19 nieuwe woonruimten in Kronshagen

Geniet ervan, plant Baukörper in twee delen, wat leuk zal zijn om van te genieten in de Scandinavische regio en ook in het zuidelijke deel van het land. Met de hoge personeelsbezetting zodat ze vermeden werden, zou het eindresultaat zo zwaar mogelijk zijn.

Naarmate het belang van hun werk groter is, ontstaat er behoefte aan een beter ensemble, beide gebaseerd op de ervaring van goed wonen, in 19 woonruimtes. Voor de hogere kwaliteit van het Gemeinde Kronshagen is een zwaardere factor. Ebenfalls vorgeseehen sinds Angaben des Planers 21 Stellplätze für Autos.

Staking in Kronshagen tot 2027

Planungsprozesses bergs zwar immer Unwägbarkeiten in sich, Ronald Ruff van Bauamt in Rathaus Kronshagen erwartet aber een zügigen Fortgang des Projects. Als we een andere aanpak hanteren, is het na de definitieve analyse mogelijk dat de juiste bouwwerkzaamheden worden voltooid, aangezien de vakman in het eerste halfjaar van 2025 kan terugkeren. Er komt nog meer tijd dan de Fertigstellung is volbracht.

Belangrijk om te weten is dat de toekomst van de Bartels-Langness-Gruppe doorgaat zodra 2027 begint, en dat de nieuwe Markant-Markt in Kopperpahl als eerste gewaardeerd zal worden. De originele bishige Markant uit 1988, verguld met 660 Quadratmeter Verkaufsfläche als voor het grote plezier van klein zijn en met een beetje parkeerplaats.

De Neubau gaat over de Albert-Schweitzer-Straße rücken. De locatie en de parkeerplaats werden bepaald door de Kopperpahler Allee, met als eindresultaat een langdurig signaal van de stallingsgarage, dat in januari 2018 naar een efficiëntere plek werd gebracht vanwege de grootschalige illegale exploitatie van cannabis.

