De nieuwste film van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa begint onschuldig genoeg: mensen leiden hun dagelijks leven, slenteren door Berlijn, kijken uit het raam in een Zuid-Duits dorp en kijken naar het reilen en zeilen op het dorpsplein. Er is zelfs een scène waarin een koe op een rivierveerboot wordt gedreven.

Dan, 12 minuten na het begin van de film, vallen de eerste bommen uit duizenden vliegtuigen, gedropt op Duitse steden, waaronder Keulen, Dresden en Berlijn.

In zijn nieuwe film “A Natural History of Destruction”, die op 15 maart zijn Duitse première beleefde in Berlijn en op 16 maart in de nationale bioscopen draait, focust Loznitsa op de geallieerde bombardementen op nazi-Duitsland.

Voor de film monteerde hij archiefmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog en zette het op een score van de Nederlandse componist Christiaan Verbeek — een soundtrack die het publiek de rillingen bezorgt.

De filmmaker gebruikte archiefmateriaal Afbeelding: IMPERIAL WAR MUSEUM, PROGRESS Filmverleih

Loznitsa maakt al jaren uitsluitend documentaires van archiefmateriaal. Zijn doel is om “de skeletten uit de kast van de geschiedenis te halen”, vertelde hij aan DW. Zijn films gaan over trauma’s waar niemand over praat.

Lessen die uit de geschiedenis getrokken kunnen worden

“Als iets niet open en eerlijk wordt besproken, wordt het een skelet in de kast dat je uiteindelijk zal blijven achtervolgen”, zegt Loznitsa. En dat kan ernstige gevolgen hebben, de prijswinnende regisseur voegt toe.

“De geschiedenis volgt bepaalde wetten en heeft de neiging zichzelf te herhalen, vooral als je bepaalde gebeurtenissen niet overdenkt en analyseert, er geen lessen uit trekt; het gevaar bestaat dat ze zich herhalen”, zegt hij.

Wie is Sergej Loznitsa?

De Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa weet waarover hij praat. De 58-jarige heeft historische omwentelingen aan den lijve ondervonden. Hij groeide op in de voormalige Sovjet-Unie, een totalitaire staat, en maakte eind jaren negentig de ineenstorting mee. Bijna tegelijkertijd veranderde hij van beroep. De getrainde wiskundige werd filmmaker.

In zijn films wil Loznitsa trauma’s uit het verleden belichten Afbeelding: BRITISH PATHE, PROGRESS Filmverleih

Hij is nu een van de bekendste Europese documentairemakers en heeft een unieke aanpak. In zijn rol als regisseur ziet hij zichzelf puur als waarnemer, waardoor critici hem regelmatig een gebrek aan onderscheidingsvermogen verwijten. Mag je zomaar je camera opstellen op het terrein van het voormalige concentratiekamp Auschwitz en daar gelukkige groepjes toeristen filmen terwijl ze selfies maken? Dat is precies wat Loznitsa deed voor zijn film “Austerlitz” (2016): hij gaf geen commentaar op de verontrustende scènes.

Voor zijn film “Babi Yar. Context” (2021) dook Loznitsa door Duitse, Russische en Oekraïense archieven en stelde uit de beelden een film samen die herinnert aan het bloedbad van Babi Yar, dat decennialang werd onderdrukt en vergeten. In een ravijn in Kiev werden in september 1941 in twee dagen tijd 33.771 joodse mannen, vrouwen en kinderen vermoord door Duitse nazi’s en Oekraïense hulppolitieagenten. Dat in de film ook Oekraïners te zien zijn die de naderende nazi’s begroetten, stuitte in zijn thuisland op kritiek.

Loznitsa maakt af en toe speelfilms. Recentelijk wijdde hij “Donbass” (2018) aan de oorlog die sinds 2014 in Oost-Oekraïne woedt tussen Oekraïense troepen en pro-Russische separatisten. alomtegenwoordig. In de nasleep van de Russische invasie lijkt Loznitsa’s werk angstaanjagend vooruitziend.

Schrijnende beelden

Dat is de reden waarom hij de meedogenloze afleveringen van de Europese geschiedenis onder de loep nam in ‘The Natural History of Destruction’.

Sommige van de getoonde beelden zijn schrijnend. In één shot worden lijken naast elkaar op een straat tussen de ruïnes gelegd na een nacht van bombardementen. Een afbeelding toont het lichaam van een peuter gekleed in een fijne, lichtgekleurde jurk, levenloos starend naar de lucht.

Loznitsa zegt dat hij gewend is om met moeilijk materiaal te werken, en hij waakt ervoor om niet te ver te gaan en het publiek te veel te choqueren. Zijn doel, zegt hij, is dat zowel hij als de kijkers een zekere afstand kunnen creëren ten opzichte van de getoonde gebeurtenissen.

Loznitsa’s film “Babi Yar.Context” uit 2021 gaat over het bloedbad in 1941 van duizenden Joden in Oekraïne Afbeelding: ATOMEN & VOID

“Hoe verder je in de tijd verwijderd bent van wat er in de film staat, hoe minder persoonlijk het is, hoe minder emotioneel verontrustend”, zegt hij, wat het soms mogelijk maakt “om een ​​stap terug te doen en redelijk rationeel te begrijpen wat er is gebeurd.” Die afstand kan ons helpen om van de ervaring te leren, zegt hij.

Ruslands invasie van Oekraïne niet onverwacht

Loznitsa zegt dat hij werd geïnspireerd door een essay van WG Sebald, een 20e-eeuwse Duitse auteur. “Ik begon deze film in 2017 te plannen”, daarbij verwijzend naar Sebalds “On the Natural History of Destruction.”

“Sebald had me eerder geïnspireerd om een ​​film te maken, namelijk ‘Austerlitz’, en ik wilde van daaruit verder gaan.”

“Een andere reden voor het maken van de film was dat ik deze nieuwe oorlog al verwachtte”, zegt de Oekraïense filmmaker, verwijzend naar de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. “Dat kon ik voorzien. In zekere zin verwachtte ik de gruwel van wat er nu gebeurt.”

In 2018 regisseerde Loznitsa “Donbass” Afbeelding: Salzgeber

Hij wil echter niet dat zijn film alleen te zien is in de context van de Russische oorlog in Oekraïne. We wisten al dat zulke dingen gebeurden, betoogt hij bijvoorbeeld in Syrië waar steden werden beschoten en de bevolking werd aangevallen. “Misschien is dat nog een reden waarom ik vond dat het onderwerp relevanter was dan ooit”, zegt hij.

Loznitsa las uitgebreid voordat ze ‘A Natural History of Destruction’ maakte. In een interview met DW verwees hij naar oorlogstheoretici, waaronder de 19e-eeuwse generaal Carl von Clausewitz, een Pruisische aartsconservatief die van mening was dat oorlog de eigenlijke normale toestand van de mensheid is – en vrede de uitzondering.

In 1945 lag Dresden in puin Afbeelding: akg-images/picture-alliance

‘Conflict van mentaliteiten’

“Zodra mensen zich in groepen organiseren, lijken bepaalde patronen naar voren te komen”, zegt Loznitsa, met het argument dat het probleem niet de menselijke aard is, maar een mentaliteitsconflict.

“We denken dat we allemaal in hetzelfde tijdperk leven, maar dat is een vergissing. Sommige mensen leven nog in het stenen tijdperk, sommigen in de middeleeuwen, sommigen in de 19e eeuw, anderen in de 21e eeuw. Voor sommigen het belangrijkste is om territorium te veroveren; voor anderen zijn individuele vrijheid en intellectuele ontwikkeling het hoogste goed”, merkt hij op.

Het probleem, voegt hij eraan toe, is dat deze waarden echt onverenigbaar zijn. “Het conflict komt voort uit het feit dat de mentaliteiten niet met elkaar verzoend kunnen worden”, zegt hij.

Oekraïense filmmaker Sergei Loznitsa Afbeelding: Beata Zawrzel/NurPhoto/foto alliantie

Zijn film laat zien welke effecten zulke conflicten kunnen hebben. Niemand spreekt veel in ‘The Natural History of Destruction’. De oorlogsmachine ploetert gewoon door tot de afgebeelde steden in puin liggen.

Het is “tegenwoordig moeilijk om zelfs maar een half toereikend idee te vormen van de omvang van de verwoesting van Duitse steden die plaatsvond tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, en zelfs nog moeilijker om na te denken over de gruwel die met die verwoesting gepaard ging”, schreef WG Sebald.

In de afgelopen jaren hebben neonazi’s in Duitsland de bombardementen herhaaldelijk gebruikt om de misdaden van het naziregime te relativeren. Dat is helemaal niet de bedoeling van Loznitsa.

Toch levert het gebrek aan context en de focus op het leed van de Duitse bevolking kritiek op. Zo ontstaat “een irritant vertekend beeld van de oorlog, waarin de slachtoffers van de nazi-terreur een lege ruimte blijven”, zei cultuurjournalist Christian Berndt op Deutschlandfunk radio. Filmcriticus Patrick Seyboth merkt ook op dat Loznitsa’s houding “zeer consistent is, maar ook een discussie waard”.

In het gesprek van DW met hem wordt duidelijk dat hij de volgende vragen wil stellen: Wat gebeurde er in deze periode en hoe gaan we daar vandaag mee om? “Het antwoord op de eerste vraag is relatief simpel”, zegt de directeur. “De tweede vraag – wat betekende het eigenlijk voor mensen – is nog steeds een mysterie.”

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.