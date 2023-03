Alaa Abdel-Fattah beëindigde zijn hongerstaking in november vorig jaar nadat zijn situatie veel internationale aandacht had getrokken en er ernstige zorgen waren gemaakt over zijn leven. Maar sindsdien is er weinig veranderd, en de Egyptisch-Britse pro-democratische activist blijft in de gevangenis.

Abdel-Fattah kreeg voor het eerst bekendheid tijdens de Egyptische revolutie van 2011 en bracht de daaropvolgende jaren in en uit de gevangenis door. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van vijf jaar uit voor het naar verluidt verspreiden van nepnieuws.

“Onze familie werd geadviseerd om te zwijgen om de politieke wielen van druk te laten werken na de internationale oproepen tijdens de VN-klimaatconferentie COP27”, vertelde zijn zus Sanaa Seif aan DW. “Het is nu vier maanden geleden en Alaa zit nog steeds in de gevangenis.”

Daarom besloot ze de #FreeAlaa-campagne opnieuw op te starten en reisde ze naar Genève om de VN-Mensenrechtenraad te vragen om een ​​onderzoek naar de opsluiting van haar broer en andere politieke gevangenen in Egypte.

Maar bovenal ontmoette ze die politici “die beloofden te helpen tijdens COP27”, zei Seif.

Wereldwijde steun en solidariteit hebben ertoe bijgedragen Alaa Abdel-Fattah in leven te houden, zegt zijn zus Afbeelding: Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO

Een ‘campagne om afwijkende meningen te onderdrukken’

Officieel heeft Egypte geen politieke gevangenen, en politieke meningsverschillen of kritiek worden meestal behandeld als “terrorisme” of “onrust veroorzaken” in rechtszaken voor de beruchte Strafrechtbank van het land.

Maar mensenrechtenorganisaties schatten dat Egypte zo’n 65.000 tot 70.000 politieke gevangenen heeft opgesloten.

“Egyptische gevangenissen zitten vol gewetensgevangenen”, vertelde Timothy Kaldas, adjunct-directeur van de in Washington gevestigde denktank Tahrir Institute for Middle East Policy, aan DW.

“Internationale druk stond centraal in de reden waarom er het afgelopen jaar enige beweging is geweest om een ​​klein deel van hen vrij te laten;” hij zei. “Maar we zien keer op keer dat er meer mensen worden opgepakt dan vrijgelaten.”

Hij denkt dat de vrijlatingen “geen teken zijn van een structurele verschuiving, maar een poging om af te leiden van de voortdurende campagne van de regering om afwijkende meningen te onderdrukken door critici, activisten en zelfs een aantal van hun advocaten gevangen te zetten, waaronder Alaa Abdel-Fattah’s eigen voormalige advocaat. , Mohamed El Baqer.”

Hij gelooft ook dat de releases een ander doel dienen: “Egypte probeert zijn internationale imago te verbeteren terwijl het wanhopig op zoek is naar internationale financiële steun om de huidige financiële crisis te boven te komen.”

Na jaren van economische vertraging werd de crisis nog verergerd door de pandemie en de Russische aanval op Oekraïne. Eerder dit jaar was de economie van Egypte zo dicht bij een totale ineenstorting dat el-Sissi hervormingen doorvoerde om de overheidsuitgaven te verlagen en door de staat gecontroleerde bedrijven en banken verkocht.

De hervormingen waren ook nodig om te voldoen aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat zijn huidige lening van $ 3 miljard (€ 2,8 miljard) afhankelijk stelde van hervormingen en buitenlandse investeringen.

Ondertussen steeg de inflatie volgens de Egyptische Centrale Bank in februari naar een recordniveau van 31,9%.

Sanaa Seif heeft zelf drie jaar in de gevangenis gezeten en vecht nu voor de vrijlating van haar broer Afbeelding: Amr Nabil/AP Foto/foto alliantie

Een bedreiging voor de persvrijheid

Niet alleen de economische situatie in Egypte is kwetsbaar. Sinds 2019 moest elke niet-gouvernementele organisatie zich registreren onder een controversiële “verenigingswet”.

De uiterste inschrijfdatum is dit jaar 11 april.

Volgens Human Rights Watch hadden in oktober vorig jaar zo’n 32.000 van de 52.500 ‘burgerlijke’ groepen zich aangemeld bij het Ministerie van Sociale Solidariteit.

Journalisten van de onafhankelijke Egyptische nieuwswebsite Madr Masa vertelden DW dat ze herhaaldelijk hebben geprobeerd zich te registreren en dat hen de benodigde papieren zijn geweigerd.

Als u zich niet registreert, kunnen de autoriteiten de groepen sluiten en hun tegoeden bevriezen.

“De autoriteiten dwingen organisaties te kiezen tussen opereren onder omstandigheden die onafhankelijk werk onmogelijk maken of regelrechte sluiting”, schreef Adam Coogle, plaatsvervangend directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika bij HRW, in een verklaring op de website van de groep. “Het inperken en het zwijgen opleggen van onafhankelijke groepen ontneemt ruimte voor kritisch debat en belemmert inspanningen om de verantwoordingsplicht van de regering te verzekeren, en dat alles in het nadeel van Egypte.”

Deze mening wordt gedeeld door Eberhard Kienle, professor aan het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek in Parijs. “De enige manier om de economische en mensenrechtencrisis in Egypte op de lange termijn te boven te komen, is door middel van inclusieve en duurzame groei”, zei hij tegen DW.

Kienle acht vrijheid van denken en meningsuiting cruciaal voor een dergelijke groei.

“Algemene verbetering zal alleen plaatsvinden als Egypte handelt op een manier die de mensenrechten respecteert, maar het autoritaire bewind van Egypte biedt op dit moment geen van deze maatregelen”, zei hij tegen DW.

Critici zeggen dat Egypte de economische crisis moet aanpakken en de mensenrechtensituatie in het land moet verbeteren Afbeelding: Ahmad Hassan/AFP/Getty Images

Berlijn belooft voortdurende steun

Tijdens de VN-top in Egypte afgelopen november vertelde president el-Sissi zijn Amerikaanse tegenhanger Joe Biden dat Egypte net een nationale strategie voor mensenrechten had gelanceerd, een initiatief voor nationale dialoog en een presidentieel comité om amnestie voor gevangenen te onderzoeken.

“Persoonlijk geloof ik dat deze push niets anders is dan een schijnvertoning, maar ze hebben nog steeds enige betekenis, aangezien deze beweringen aantonen dat druk werkt”, zei Sanaa Seif.

Ze hoopt dat de bijeenkomsten van deze week in Genève een soortgelijk effect zullen hebben. “Internationale druk is nodig”, voegde ze eraan toe.

Donderdag bevestigde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Duitsland van gedachten wisselde over deze inspanningen met Sanaa Seif in Genève. “De Duitse regering heeft voortdurend gepleit voor de rechten en vrijlating van Alaa Abdel-Fattah, evenals voor zijn medebeklaagde advocaat Mohamed El Baqer, en zal dit krachtig blijven doen”, zei een woordvoerder van het ministerie tegen DW.

Ondertussen heeft Alaa Abdel-Fattah beloofd dat hij voorlopig niet opnieuw in hongerstaking zal gaan. Maar dat is niet omdat hij denkt dat internationale druk op Egypte het verschil zal maken.

“Onze zus Mona is zwanger en we willen haar niet onder druk zetten”, zei Sanaa Seif. “Dus hebben we afgesproken dat hij niet opnieuw in hongerstaking gaat totdat de baby geboren is, maar dat we de campagne hervatten om hem te bevrijden.”

