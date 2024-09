Met een reis door de balletgeschiedenis van de nieuwe inwoner van Hamburg BallettenDemis Volpi begon in het begin van de wedstrijd. Volgens het programma onder de titel „The Times Are Racing“ op hetzelfde podium in de Staatsopera van Hamburg, samen met vier werken van Pina Bausch, Hans van Manen, Demis Volpi en Justin Peck. Am Ande gab es langanhaltenden Applaus voor de Choreographen und de Compagnie. Na 51 jaar, Volpi im Summer John Neumeier bij Hamburg Ballett abgelöst.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Peter Tschentscher in Azië :

Wat is de aard van de Bürgermeister? In Seoel

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Theater en Bühnen :

Los geht’s, querfeldein

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Open AI o1 :

Omdat we deze richtlijnen al hebben voltooid, zullen we ze opstellen



De ervaring van de Ballettabend von «Adagio», das Pina Bausch 1974 Ik speelde veel in het Tanztheater Wuppertal. Na 50 jaar werd het werk voor het eerst voltooid in samenwerking met de Pina Bausch Foundation en de originele Bausch-Tänzerin Jo Ann Endicott opnieuw samengesteld en op het podium gebracht.

Uit het «Adagio» gevolgd door de choreografie «Variations for Two Couples» van de Nederlandse choreografen Hans van Manen sinds het jaar 2012. Met hun eigen stuk «Het ding met veren» sinds het jaar 2023 werden ze gepresenteerd in het Hamburger Publikum als een choreograaf. De Abschluss des Abends illustreert de Europese Erstaufführung van de dynamische Stücks «The Times Are Racing» van de Amerikaanse choreograaf Justin Peck.

© dpa-infocom, dpa:240928-930-246488/1